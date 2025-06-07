Гетманцев прогнозує зростання бюджетних надходжень від детінізації — Finance.ua

Гетманцев прогнозує зростання бюджетних надходжень від детінізації Вчора 21:09 — Казна та Політика

Гетманцев прогнозує зростання бюджетних надходжень від детінізації

Додаткові податкові та митні надходження від детінізації у 2025 році можуть скласти $4 млрд порівняно з $2,5 млрд минулого року.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі Forbes Money.

Скільки отримує бюджет завдяки детінізації

За оцінками Гетманцева, вже зараз перевиконання бюджету перевищує $1 млрд завдяки детінізації економіки та змінам до Податкового кодексу.

«Останні результати оцінки тіні, відповідно до зростання номінального ВВП, — це 800−900 млрд грн щороку», — додав голова комітету.

Він зазначив, що в Україні в тіні перебуває від 30 до 50% економіки, а в окремих галузях цей показник перевищує 60%.

Це ключовий бар’єр для економічного розвитку, тоді як у країнах Європи рівень тіньової економіки становить лише 5−7%.

Варто зазначити, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2,33 трлн грн і видатками 3,93 трлн грн. У той же час Мінфін підтвердив необхідність збільшення до кінця року витрат на суму близько 0,4−0,5 трлн грн та заявив, що детінізація має стати одним з джерел.

Нагадаємо, у країнах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП, оцінюється в 42,4%. Для порівняння, у багатих країнах цей показник падає до 5,9% ВВП, причому ОАЕ мають найменшу загалом частку.

Сьєрра-Леоне посідає перше місце в загальному заліку, а тіньова економіка становить 64,5% ВВП.

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