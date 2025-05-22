ТОП-10 країн з найбільшим розміром тіньової економіки (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 країн з найбільшим розміром тіньової економіки (інфографіка)

Світ
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ТОП-10 країн з найбільшим розміром тіньової економіки (інфографіка)
ТОП-10 країн з найбільшим розміром тіньової економіки (інфографіка)
У країнах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП, оцінюючи її в 42,4%. Для порівняння, у багатих країнах цей показник падає до 5,9% ВВП, причому ОАЕ мають найменшу загалом частку.
Про це пише visualcapitalist.com.
ТОП-10 країн з найбільшим розміром тіньової економіки (інфографіка)

Що таке тіньова економіка

Тіньова економіка включає незареєстровану або неоподатковувану діяльність, що ускладнює її моніторинг для органів влади.
Це включає незаконне підприємництво, торгівлю наркотиками, вуличних торговців або готівкові операції, здійснені поза бухгалтерським обліком. Хоча виміряти неформальну економіку важко кількісно, ​​вона скоротилася з 17,7% світового ВВП у 2000 році до 11,8% у 2023 році.
ТОП-10 країн з найбільшим розміром тіньової економіки (інфографіка)
Сьєрра-Леоне посідає перше місце в загальному заліку, а тіньова економіка становить 64,5% ВВП.
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Як і в багатьох інших країнах Африки на південь від Сахари, неформальна економіка залучає мільйони працівників, включаючи фермерів, що займаються натуральним господарством, вуличних торговців та власників малого бізнесу. Цю тенденцію підкреслюють обмежені можливості у формальному секторі, а також бюрократична тяганина.
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Непал посідає третє місце в загальному заліку, де тіньова діяльність становить 51% ВВП. Примітно, що сільськогосподарський сектор залучає значну частку неформальних працівників. Фактично, 85% робочої сили Непалу бере участь у неформальній економіці, що робить її життєво важливим джерелом засобів до існування для багатьох.
Натомість, тіньова економіка Америки становить лише 5% ВВП, проте її величезні розміри, які оцінюються в 1,4 трильйона доларів, роблять її однією з найбільших у світі.
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Раніще писали, що в Україні лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів — люди середнього віку без вищої освіти.
Про це заявив керівник відділу узагальнення даних про корупцію та протидію їй Департаменту антикорупційної політики НАЗК Володимир Харченко. Він додав, що понад 50% засуджених за корупційні злочини є громадянами України від 30 до 50 років.

Довідка Finance.ua:

  • За оцінкою ІЕД, у квітні реальний ВВП зріс лише на 0,8%, порівняно з минулим роком, а інфляція за місяць сповільнилась до 0,7%, що стало найнижчим показником з минулого літа. Про це йдеться у травневому звіті «Місячний Економічний Моніторинг України» від Інституту економічних досліджень (ІЕД).
  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% (за лютневим прогнозом 3,5%).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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