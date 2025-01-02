Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка)

Казна та Політика
16
Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка)
Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка)
До зведеного бюджету у 2024 році надійшло на 5,7 млрд грн більше податків та зборів від учасників ринку пального, ніж за попередній рік.
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка)
«З точки зору детінізації дуже цікавий ринок. Тут пройдено всі стадії прийняття неминучого. Як результат надходження до бюджету становлять +5,7 млрд. грн або +30%. Податкова ефективність зросла з 0,62% у 2021 році до 1,07% у 2024 році», — написав він.
Читайте також
Зросла середньомісячна заробітна плата з 16,3 тис. грн у 3 кварталі 2023 року до 22,9 тис. грн у вересні 2024 р. або +41%.
В грудні вже за попередніми розрахунками 24 тис. до бюджету надійшло +643,3 млн грн або +22,7% рік до року.
Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка)
«Вдячний таким платникам за підвищення рівня комплаєнсу. Звісно, ​​ще залишиться питання до деяких мереж, до їх сплати податків та рівня заробітної плати. Однак, ринок пального 2021 року і сьогодні — це різні два світи», - резюмував він.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Українська влада через війну не може собі дозволити запроваджувати масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю, тому такі ініціативи як «Зимова єПідтримка» — необхідні. Про це в інтерв’ю Суспільному заявив очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
  • За його словами, згідно з критеріями Світового банку, до війни відсоток бідності в Україні був 5,5%, зараз — 24%. «60% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч грн. Безробіття зросло вдвічі — до більш ніж 18%. Люди збідніли і продовжують біднішати», — сказав нардеп.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.