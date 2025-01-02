Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка) — Finance.ua

Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Гетманцев: Бюджет отримав додаткові 5,7 мільярда завдяки детінізації ринку пального (інфографіка)

До зведеного бюджету у 2024 році надійшло на 5,7 млрд грн більше податків та зборів від учасників ринку пального, ніж за попередній рік.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«З точки зору детінізації дуже цікавий ринок. Тут пройдено всі стадії прийняття неминучого. Як результат надходження до бюджету становлять +5,7 млрд. грн або +30%. Податкова ефективність зросла з 0,62% у 2021 році до 1,07% у 2024 році», — написав він.

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Зросла середньомісячна заробітна плата з 16,3 тис. грн у 3 кварталі 2023 року до 22,9 тис. грн у вересні 2024 р. або +41%.

В грудні вже за попередніми розрахунками 24 тис. до бюджету надійшло +643,3 млн грн або +22,7% рік до року.

«Вдячний таким платникам за підвищення рівня комплаєнсу. Звісно, ​​ще залишиться питання до деяких мереж, до їх сплати податків та рівня заробітної плати. Однак, ринок пального 2021 року і сьогодні — це різні два світи», - резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Українська влада через війну не може собі дозволити запроваджувати масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю, тому такі ініціативи як «Зимова єПідтримка» — необхідні. Про це в інтерв’ю Суспільному заявив очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, згідно з критеріями Світового банку, до війни відсоток бідності в Україні був 5,5%, зараз — 24%. «60% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч грн. Безробіття зросло вдвічі — до більш ніж 18%. Люди збідніли і продовжують біднішати», — сказав нардеп.

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