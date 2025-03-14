Гетманцев розповів про успіхи детінізації провайдерів — половина компаній збільшила сплату податків на 50% — Finance.ua
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Гетманцев розповів про успіхи детінізації провайдерів — половина компаній збільшила сплату податків на 50%

Казна та Політика
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Гетманцев розповів про успіхи детінізації провайдерів — половина компаній збільшила сплату податків на 50%
Гетманцев розповів про успіхи детінізації провайдерів — половина компаній збільшила сплату податків на 50%
Більше половини компаній-інтернет-провайдерів збільшили сплату податків за IV квартал 2024 року більш ніж на 50% порівняно з ІІІ кварталом 2024, а окремі компанії — в 3−4 рази.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За інформацією Гетманцева, компанії, що надають послуги інтернету, сплатили до бюджету та Пенсійного фонду 1,1 млрд грн, що на 465 млн грн або 73% більше порівняно з 2023 роком.
Графік: Данило Гетманцев
Графік: Данило Гетманцев
Найбільші суми було сплачено по таких напрямках:
  • єдиний податок — 519,3 млн грн;
  • єдиний соціальний внесок — 403,1 млн грн;
  • податок з доходів фізичних осіб — 378,8 млн грн;
  • податок на додану вартість — 172 млн грн.
Графік: Данило Гетманцев
Графік: Данило Гетманцев
За його словами, в II половині 2024 року відбулися позитивні зміни на ринку провайдерів, зокрема у легалізації найманої праці та заробітних плат.
«Аналіз даних за ІІІ та IV квартали 2024 року свідчить про позитивні тенденції щодо збільшення сплати податків та розміру заробітних плат у більшості інтернет-провайдерів», — зазначив Гетманцев.
Графік: Данило Гетманцев
Графік: Данило Гетманцев
У 11 інтернет-провайдерів середня заробітна плата в IV кварталі зросла більш ніж удвічі (мережа «O» — з 15 до 39 тис. грн, мережа «L» — з 14 тис. до 31 тис. грн). Ще в 12 компаніях заробітна плата зросла більш ніж на 50%. У більшості провайдерів зросла кількість найманих працівників, а в усіх — сплата податків до бюджету та Пенсійного фонду.
Графік: Данило Гетманцев
Графік: Данило Гетманцев
Рівень податкового навантаження на компанії, що працюють на загальній системі оподаткування (включаючи внески до Пенсійного фонду), зріс з 16,4% у III кварталі до 22,3% у IV кварталі. Для фізичних осіб-підприємців цей показник зріс з 6,2% до 7,6%.
«Більше половини компаній інтернет-провайдерів збільшили сплату податків за IV квартал 2024 на понад 50% порівняно з III кварталом, а деякі компанії — в 3−4 рази. Робота з галуззю фіксованого інтернету є прикладом успішної детінізації, яку держава, через ДПС та БЕБ, має довести до кінця, незважаючи на супротив тіньових учасників ринку та їхніх лобістів», — підсумував Гетманцев.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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