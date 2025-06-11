ФЛПы наращивают долги: налоговая задолженность выросла вдвое — Finance.ua

ФЛПы наращивают долги: налоговая задолженность выросла вдвое Сегодня 10:02

ФЛПы наращивают долги: налоговая задолженность выросла вдвое

В Украине количество предпринимателей с налоговыми долгами выросло почти вдвое за три года: с 670 тыс. в феврале 2022 года до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года. Треть этого прироста сформировалась в марте 2022 года.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот

Как менялось количество ФЛП с налоговыми долгами

Наибольший всплеск появления новых должников среди предпринимателей произошел в 2022 году — на старте полномасштабной войны. Тогда количество ФЛП, у которых накопились налоговые долги, возросло в 1,6 раза. Только за март прибавилось +31%.

В 2023 году темпы роста замедлились — всего +4% в год, ведь предприниматели частично адаптировались к новым условиям. Но в 2024 году ситуация снова ухудшилась и годовой прирост должников показал +16%.

В начале 2025 года налоговые долги имели 42 282 предпринимателя. Однако с января по апрель некоторые из них взялись за свои долги и закрыли их, поэтому на май должников стало чуть меньше — 24 275 (+2%).

Общая сумма налогового долга ФЛП с начала большой войны выросла почти на 6 млрд грн — вдвое больше, чем раньше.

Мобилизация в стране отразилась и на налоговых долгах: 30 млн грн из общей суммы долга приходится на ФЛП-плательщиков единого налога 1 и 2 группы, которые были мобилизованными. В общей сложности 3145 предпринимателей в рядах ВСУ по состоянию на апрель текущего года имеют налоговый долг по уплате единого налога и военного сбора. Следует заметить, что реальное количество мобилизованных предпринимателей с налоговым долгом посчитать невозможно.

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Важно: с начала полномасштабной войны Налоговая закрыла данные о долгах ФЛП. Проверить можно только те, которые уже переданы в исполнительную службу через Опендатабот.

Для этого нужно ввести ИНН (РНОКПП) и можно получить данные о ФЛП и узнаете, есть ли за ним такой долг.

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