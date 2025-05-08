На каждый новый ФЛП в 2025 году приходится полтора закрытых — Опендатабот — Finance.ua
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На каждый новый ФЛП в 2025 году приходится полтора закрытых — Опендатабот

Личные финансы
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На каждый новый ФЛП в 2025 году приходится полтора закрытых — Опендатабот
На каждый новый ФЛП в 2025 году приходится полтора закрытых — Опендатабот
За первые четыре месяца 2025 года в Украине было зарегистрировано 81 928 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время количество прекращенных регистраций составило 119 895, что на 44% больше, чем в прошлом. Таким образом, на каждый вновь созданный бизнес приходится полтора закрытых. Самая популярная отрасль среди новых предпринимателей — розничная торговля: ее выбрали почти четверть вновь созданных ФЛП.
Об этом сообщает Опендатабот.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В целом количество закрытых ФЛП превысило количество открытых на 37 967. Для сравнения, в январе-апреле 2024 года ситуация была противоположная — открытых ФЛП было больше на 7 166.
Самой популярной сферой для нового бизнеса остается розничная торговля: ее избрали 20 763 предпринимателя (четверть всех вновь созданных ФЛП). Далее следуют ІТ и консалтинг в программировании — 7 129 новых регистраций, а также оптовая торговля — 6 216.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Больше всего новых ФЛП зарегистрировано в Киеве — 11,6 тысячи (14,2%). Далее идут Днепропетровская (7,8 тыс.) и Львовская области (6,1 тыс.).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых ФЛП зарегистрированы женщинами, 39% — мужчинами.

Почему ФЛП закрываются

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил всплеск закрытий возвратом с 1 января обязательной оплаты ЕСВ для 1-й и 2-й групп ФЛП. В 2025 году это по меньшей мере 800 грн в месяц. Именно поэтому многие предприниматели, которые фактически не вели деятельность, приняли решение о закрытии.
«Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, ведь для них возобновились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен военный сбор от минимальной зарплаты на 2025 год — это 800 грн в месяц независимо от того, ведут они деятельность или нет. Поскольку такие ФЛП не ведут реальную деятельность, они принимают решение о закрытии во избежание начисления налога. В то же время, начиная с марта 2025 года, количество открытых ФЛП (20 029) больше, чем закрывшихся (18 477). Так же и в апреле: 21 517 новых — больше, чем закрытых, на 3 899 предпринимателей», — прокомментировал Даниил Гетманцев.
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По его мнению, изменение количества ФЛП не характеризует улучшения или ухудшения экономических процессов в стране, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется для минимизации уплаты налогов или ухода от мобилизации. Примером может служить популярная схема использования ФЛП вместо наемных работников.
Специалист по экономической и налоговой политике Олег Гетман считает, что эти изменения в основном повлияли на так называемые «спящие ФЛП» — то есть на людей, которые не вели активно предпринимательскую деятельность, или делали это эпизодически. В то же время для ФЛП, которые работали и у которых были обороты и прибыль, ничего существенно не изменилось.
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«Безусловно, иногда закрываются и активные бизнесы из-за сложностей работы во время войны. Среди ключевых проблем в работе предприниматели чаще всего отмечают падение потребительского спроса, нехватку профессиональной рабочей силы, отсутствие доступа к дешевому финансированию и, конечно, опасность из-за войны. Для активного бизнеса военный сбор в 800 грн в месяц вряд ли станет значительным препятствием», — комментирует Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.
Те же, кто на военное время заморозил свою деятельность и думали, что делать со своим делом, будут закрываться и далее. Впрочем, ситуация будет выравниваться в ближайшие месяцы. Эксперт ожидает, что по итогам 2025 года в целом количество открытых и закрытых ФЛП будет примерно равно — в отличие от предыдущих лет, когда вновь созданных бизнесов было больше.
В первую неделю мая зафиксировано наибольшее количество открытий ФЛП в этом году: 7 014. Всего 88 388 новых предпринимателей уже зарегистрировано с начала года по состоянию на начало мая.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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