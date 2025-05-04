Бизнес в апреле ухудшил оценку своей деятельности: что повлияло — Finance.ua

Бизнес в апреле ухудшил оценку своей деятельности: что повлияло Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Бизнес в апреле ухудшил оценку своей деятельности: что повлияло

Бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному. В прошлом месяце индекс ожиданий деловой активности составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года (в апреле 2024 года — 52,3).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Положительными факторами оставались устойчивый потребительский спрос, поступление международной финансовой помощи и лучшая, чем ожидалось, ситуация в энергетике.

Среди указанных респондентами факторов:

существенное ухудшение погодных условий;

продолжительная неопределенность относительно дальнейшего течения боевых действий;

рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда;

ускорение инфляции;

ослабление курса гривны к евро;

дефицит квалифицированных кадров.

Предприятия промышленности сохранили самые оптимистичные среди всех секторов оценки результатов своей деятельности благодаря постоянному потребительскому спросу, наращиванию производства и отладке логистики: секторальный индекс в апреле составил 51,8 по сравнению с 53,1 в марте 2025 года (в апреле 2024 года — 51,7).

Предприятия торговли также положительно оценили результаты своей текущей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и устойчивому внутреннему спросу: секторальный индекс в апреле составил 51,2 (в марте 2025 года — 54, в апреле 2024 года — 51,8).

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Предприятия строительства сдержанно оценили свои текущие экономические результаты, учитывая существенное ухудшение погодных условий: секторальный индекс в апреле составил 47,3 по сравнению с 52,9 в марте 2025 (в апреле 2024 — 53,4).

Предприятия сферы услуг ослабили ожидания и сохранили самые сдержанные среди всех секторов оценки своей деловой активности, учитывая высокие риски безопасности и дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 46,3 в апреле (в марте 2025 года — 48,8, в апреле 502).

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