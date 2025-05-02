Краудфандинг для бизнеса: что это и как оно работает — Finance.ua
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Краудфандинг для бизнеса: что это и как оно работает

Личные финансы
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Краудфандинг для бизнеса: что это и как оно работает
Краудфандинг для бизнеса: что это и как оно работает
Одним из интересных вариантов для финансирования бизнеса является краудфандинг. Finance.ua в статье рассказал подробнее об этом инструменте — в чем он заключается, какие виды существуют и когда целесообразно их использовать.
Краудфандинг — это коллективное финансирование проектов. Стартовый капитал формируется из большого количества маленьких вкладов. Инвестором может стать каждый. Сегодня этот источник финансирования становится все более популярным, потому что позволяет презентовать идею на широкую аудиторию и собрать деньги через онлайн-платформы.
Есть три основных вида краудфандинга:
  1. Донорский. Инвесторы вносят вклад и не ожидают вознаграждения.
  2. За вознаграждение. За вклад люди получают продукцию или услугу.
  3. Инвестиционный или краудивестинг. Инвесторы получают финансовую выгоду, например, долю в бизнесе.
Краудфандинг преимущественно применяется для осуществления общественно значимых инициатив и проектов с социальной составляющей. Менее распространена, но также действенна практика использования этого инструмента финансирования для поддержки стартапов на ранних этапах развития.
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Крупные предприятия обычно избегают сбора средств по краудфандингу по двум основным причинам: во-первых, обращение крупной компании к «народному финансированию» может негативно отразиться на ее деловой репутации; во-вторых, потенциал краудфандинговых онлайн-платформ в основном ограничен суммами, не отвечающими финансовым запросам и инвестиционным потребностям крупного бизнеса.
Краудфандинг для бизнеса: что это и как оно работает
Если сравнивать краудфандинг с другими источниками финансирования, этот инстурмент отмечается
высокой доступностью и отсутствием требований к залогу.
Подробнее о других источниках, где взять деньги на бизнес, читайте в статье по ссылке.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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