Какие есть виды финансирования для бизнеса — Finance.ua

Какие есть виды финансирования для бизнеса Сегодня 21:08

Какие есть виды финансирования для бизнеса

В условиях полномасштабной войны доступ к финансовым ресурсам стал вопросом выживания для украинских предприятий. Рассмотрим главные методы получения средств для поддержания деятельности бизнеса.

Внутренние источники — собственный капитал и прибыль. Это один из самых надежных способов найти средства для поддержания деятельности или развития. Для этого компаниям следует пересматривать структуру расходов, оптимизировать бизнес-процессы и направить высвободившиеся деньги на поддержку критически важных направлений деятельности. Банковское кредитование. Бизнесу предлагаются разные продукты — от кредитных линий для поддержки деятельности до предоставления средств на покупку недвижимости или оборудования. Инвестиционное финансирование предусматривает венчурный капитал и помощь от бизнес-ангелов. Обычно это актуально для молодых компаний и стартапов. Грантовое финансирование предполагает получение безвозвратной помощи от международных доноров, фондов и организаций. Государственная поддержка и целевые программы. Правительство разработало ряд мер поддержки для бизнеса и стимулирования экономики, в том числе в виде льготных кредитов и грантов. Альтернативные методы включают в себя краудфандинг, P2P-кредитование, корпоративные облигации, факторинг, бартерные операции.

Наиболее удобными способами получения средств являются внутренние источники и банковское кредитование. Также возросла роль государственного финансирования частного сектора. Поддержка бизнеса является одним из приоритетов работы правительства.

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