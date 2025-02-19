Сколько имущества арестовали в 2024 году: ответ НАБУ — Finance.ua

Сколько имущества арестовали в 2024 году: ответ НАБУ Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Известно, что по ходатайству НАБУ и САП на активы коррупционеров может налагаться арест.

В 2024 году общая стоимость арестованных активов по делам НАБУ и САП, находящихся на стадии судебного разбирательства, составила 6,8 млрд. грн.

Об этом сообщило НАБУ.

«По ходатайству НАБУ и САП на активы коррупционеров может налагаться арест. Это делается как с целью их дальнейшей конфискации, в случае если незаконность приобретения таких активов будет доказана, так и для обеспечения возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями», — говорится в сообщении.

В список арестованного имущества попали:

денежные средства

криптовалюта

недвижимость (жилая и нежилая)

земельные участки

транспортные средства

сельхозтехника

корпоративные права.

«Кроме того, удалось добиться ареста ряда зарубежных активов, таких как элитные автомобили, недвижимость и драгоценности подозреваемых по делу преступной организации в ФГИУ. Каждый арест активов по топкоррупционному делу — это шаг к установлению справедливости и нивелированию причиненного ущерба», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению земельной коррупции.

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