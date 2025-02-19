Сколько имущества арестовали в 2024 году: ответ НАБУ — Finance.ua
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Сколько имущества арестовали в 2024 году: ответ НАБУ

Казна и Политика
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Известно, что по ходатайству НАБУ и САП на активы коррупционеров может налагаться арест.
В 2024 году общая стоимость арестованных активов по делам НАБУ и САП, находящихся на стадии судебного разбирательства, составила 6,8 млрд. грн.
Об этом сообщило НАБУ.
«По ходатайству НАБУ и САП на активы коррупционеров может налагаться арест. Это делается как с целью их дальнейшей конфискации, в случае если незаконность приобретения таких активов будет доказана, так и для обеспечения возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями», — говорится в сообщении.
В список арестованного имущества попали:
  • денежные средства
  • криптовалюта
  • недвижимость (жилая и нежилая)
  • земельные участки
  • транспортные средства
  • сельхозтехника
  • корпоративные права.
«Кроме того, удалось добиться ареста ряда зарубежных активов, таких как элитные автомобили, недвижимость и драгоценности подозреваемых по делу преступной организации в ФГИУ. Каждый арест активов по топкоррупционному делу — это шаг к установлению справедливости и нивелированию причиненного ущерба», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению земельной коррупции.
По материалам:
Finance.ua
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