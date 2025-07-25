Новый закон о НАБУ и САП: по какому признаку будут отправлять на полиграф — Finance.ua
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Новый закон о НАБУ и САП: по какому признаку будут отправлять на полиграф

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект о НАБУ и САП предусматривает прохождение детектора лжи для лиц, имеющих родственников из россии.
Об этом заявил президент во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
«Подготовили законопроект, базирующийся на основных принципах независимости антикоррупционных органов», — заявил Зеленский.
Он отметил, что есть новые нормы в этом законопроекте, которые будут применяться как защита от влияния российской федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.
«Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из россии или в россии. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях», —
подчеркнул он.

Примечательно, что ранее президент не уточнял, что детектор лжи будет применяться к лицам, имеющим родственников из россии или в россии. Более того, в тексте законопроекта это тоже не указано.
По материалам:
РБК-Україна
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