Новый закон о НАБУ и САП: по какому признаку будут отправлять на полиграф — Finance.ua

Новый закон о НАБУ и САП: по какому признаку будут отправлять на полиграф 25.07.2025, 12:44 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый законопроект о НАБУ и САП предусматривает прохождение детектора лжи для лиц, имеющих родственников из россии.

Об этом заявил президент во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина

«Подготовили законопроект, базирующийся на основных принципах независимости антикоррупционных органов», — заявил Зеленский.

Он отметил, что есть новые нормы в этом законопроекте, которые будут применяться как защита от влияния российской федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.

«Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов, это и Нацполиция, и ГБР, которые имеют родственников из россии или в россии. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях», — подчеркнул он.

Примечательно, что ранее президент не уточнял, что детектор лжи будет применяться к лицам, имеющим родственников из россии или в россии. Более того, в тексте законопроекта это тоже не указано.

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