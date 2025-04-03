Хто та за що може втратити водійські права в ЄС — Finance.ua

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Хто та за що може втратити водійські права в ЄС

Технології&Авто
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Хто та за що може втратити водійські права в ЄС
Хто та за що може втратити водійські права в ЄС
У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав, посилили покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС.
То ж ЄС посилить правила проти тих, хто нехтує правилами дорожнього руху: порушники, покарані в одній країні, більше не залишаться безкарними в іншій. Про це пише inpoland.net.pl.
Наприкінці 2024 року країни ЄС схвалили зміни до правил, які ускладнять нерезидентам уникнути відповідальності за правопорушення, скоєні в іншій державі-члені. Рада ЄС і Європарламент досягли важливої ​​угоди з цього приводу.
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Нововведення
Згідно з нововведеннями, якщо водій отримав заборону керування транспортним засобом в одній з країн ЄС, ця інформація автоматично надходитиме да країни, де було видано посвідчення водія.
Коли заборона буде зафіксована в країні видачі, вона почне діяти в усіх країнах-членах.
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Як це діятиме

Процедура виглядає наступним чином: якщо водій, якому заборонено керувати транспортними засобами принаймні на три місяці, вичерпав усі апеляційні можливості, країна, яка видала заборону, перешле інформацію до країни, яка видала водійські права, через мережу RESPER.
Втратити право керувати ТЗ на всій території ЄС можна за такі порушення:
  • керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння,
  • значне перевищення швидкості,
  • водій став винуватцем ДТП, яка призвела до смерті чи серйозних травм.
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Нагадаємо, за оцінками Європейської комісії, близько 40% порушень ПДР, що трапляються не в країні проживання водія, залишаються безкарними. Ці зміни мають набути чинності до 2030 року

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Довідка Finance.ua:

  • У Великій Британії моргання фарами з метою попередження про поліцію або контроль швидкості вважається перешкоджанням роботі правоохоронців. За це водій може отримати штраф у сумі 1 тисяча фунтів стерлінгів. У деяких випадках таке порушення навіть може стати підставою для арешту.
  • У лютому 2025 року медіанна ціна місця на паркінгу по Україні складає — 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит зріс на 18%, однак пропозиція зменшилась на 4,6%.
  • Зазвичай правила дорожнього руху уніфіковані, проте часто країни додають свої пункти. Деякі з них є досить незвичними для українців. Деякі правила дорожнього руху за кордоном можуть здивувати найдосвідченіших водіїв. Отже — ТОП-10 правил, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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