Експерти назвали найкращі зарядні станції у 2025 році

Ще кілька років тому зарядні станції купували переважно для кемпінгу чи виїздів на природу, проте в умовах відключень світла ці ґаджети стали «мастхевом» для кожного дому та офісу.

Аналітики видання Prostomob визначили найкразі зарядні станції 2025 року.

Як обрати зарядну станцію для дому

1. Визначте, для чого вона вам потрібна

Для базових потреб (телефон, ноутбук, лампа) вистачить 500−700 Вт·год.

Якщо потрібно живити холодильник, котел чи комп’ютер — обирайте від 1000 Вт·год і більше.

Формула проста: потужність приладу (Вт) x години роботи = потрібна ємність (Вт·год).

2. Зверніть увагу на потужність станції

Номінальна потужність — те, що станція видає постійно.

Пікова — короткий стрибок, потрібний для запуску техніки з двигуном (наприклад, холодильника).

Номінальна потужність має бути вищою за суму потужностей усіх приладів, які підключатимете одночасно.

3. Оберіть тип акумулятора

LiFePO4 — довговічний варіант (до 3000 циклів), безпечний і стабільний.

Li-ion — дешевший, але служить менше (500−800 циклів).

4. Перевірте зручність і функціонал

Кількість і типи портів: USB-A, USB-C (Power Delivery), розетки 220 В.

Швидкість зарядки — найкраще, якщо станція заряджається до 80% за ~1 годину.

Дисплей, вага і габарити впливають на комфорт користування.

Топ-5 кращих моделей 2025 року

Як зазначають експерти, скласти однозначний рейтинг — справа невдячна, адже ідеальна станція для одного буде надлишковою для іншого. Проте, спираючись на тенденції ринку та відгуки користувачів, можна виділити кілька моделей-фаворитів, які, ймовірно, будуть на піку популярності у 2025 році.

Для базових завдань та мобільного використання беззаперечним лідером залишається серія EcoFlow RIVER 2. Моделі цієї лінійки (RIVER 2, Max та Pro) пропонують чудовий баланс ваги, ємності та потужності, а головне — феноменальну швидкість зарядки від мережі LFP-акумулятор, що робить їх ідеальними для тих, хто постійно в русі або потребує швидкого відновлення енергії.

Для більш серйозних завдань, як-от організація робочого місця в умовах блекауту, варто придивитися до Bluetti EB70 або її оновленої версії. Маючи ємність близько 716 Вт·год та потужність 1000 Вт, вона легко впорається з живленням монітора, потужного ноутбука, роутера та настільної лампи протягом усього робочого дня. До її переваг відносять надійний LiFePO4 акумулятор, велику кількість портів, включаючи бездротову зарядку для смартфона, та відносно компактний корпус. Це золота середина для фрилансерів, невеликих офісів та домашнього використання.

EcoFlow DELTA Pro та Anker 767 PowerHouse — це справжні домашні енергетичні системи. З ємністю від 2000−3600 Вт·год (з можливістю розширення додатковими батареями) та потужністю до 4500 Вт, вони здатні живити не лише холодильник чи котел, а й бойлер, електроплиту та інші потужні прилади. Можливість підключення сонячних панелей перетворює їх на повноцінне резервне джерело живлення для цілого будинку.

Замикає наш умовний топ-5 універсальний солдат Jackery Explorer 1000 Pro, який пропонує відмінний баланс між портативністю та продуктивністю для тривалих поїздок і домашнього резерву.

