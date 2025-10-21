Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник
Чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник.
Про це пише «Європейська правда».
Як сказано у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії, країна побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.
Czechia will build and deliver a modern Earth observation satellite for Ukraine, capable of collecting data regardless of weather conditions or daylight.— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) October 21, 2025
«Це демонструє не лише технологічний рівень чеських компаній у складній галузі, але й постійну підтримку України», — зазначили у МЗС Чехії, не розкриваючи деталей проєкту.
Міністерство транспорту Чехії уточнило, що проєкт буде запущено у найближчі місяці, а сам супутник запустять протягом року.
Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.
Які технології отримає супутник
У розробці братимуть участь чеські компанії, що мають досвід у космічних технологіях та створенні малих супутників. Пристрій оснастять системою, яка поєднує:
- радіолокаційну зйомку (SAR),;
- оптичне та радіаційне спостереження;
- моніторинг радіочастотного спектра.
Це дозволить здійснювати спостереження за поверхнею Землі навіть уночі та за несприятливої погоди. У майбутньому цей супутник може стати частиною сузір’я супутників, які працюватимуть у спільній системі.
Нагадаємо, у 2024 році Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній. «Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», — заявили в міністерстві.
