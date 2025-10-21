0 800 307 555
укр
Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник

Технології&Авто
26
Чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник.
Про це пише «Європейська правда».
Як сказано у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії, країна побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.
«Це демонструє не лише технологічний рівень чеських компаній у складній галузі, але й постійну підтримку України», — зазначили у МЗС Чехії, не розкриваючи деталей проєкту.
Міністерство транспорту Чехії уточнило, що проєкт буде запущено у найближчі місяці, а сам супутник запустять протягом року.
Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.

Які технології отримає супутник

У розробці братимуть участь чеські компанії, що мають досвід у космічних технологіях та створенні малих супутників. Пристрій оснастять системою, яка поєднує:
  • радіолокаційну зйомку (SAR),;
  • оптичне та радіаційне спостереження;
  • моніторинг радіочастотного спектра.
Це дозволить здійснювати спостереження за поверхнею Землі навіть уночі та за несприятливої погоди. У майбутньому цей супутник може стати частиною сузір’я супутників, які працюватимуть у спільній системі.
Нагадаємо, у 2024 році Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній. «Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», — заявили в міністерстві.
За матеріалами:
Європейська правда
