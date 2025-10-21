Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник Сьогодні 18:10 — Технології&Авто

Чехія побудує та подарує Україні сучасний супутник

Чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник.

Про це пише «Європейська правда».

Як сказано у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії, країна побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.

Czechia will build and deliver a modern Earth observation satellite for Ukraine, capable of collecting data regardless of weather conditions or daylight.

⬇️ — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) October 21, 2025

«Це демонструє не лише технологічний рівень чеських компаній у складній галузі, але й постійну підтримку України», — зазначили у МЗС Чехії, не розкриваючи деталей проєкту.

Міністерство транспорту Чехії уточнило , що проєкт буде запущено у найближчі місяці, а сам супутник запустять протягом року.

Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.

Які технології отримає супутник

У розробці братимуть участь чеські компанії, що мають досвід у космічних технологіях та створенні малих супутників. Пристрій оснастять системою, яка поєднує:

радіолокаційну зйомку (SAR),;

оптичне та радіаційне спостереження;

моніторинг радіочастотного спектра.

Це дозволить здійснювати спостереження за поверхнею Землі навіть уночі та за несприятливої погоди. У майбутньому цей супутник може стати частиною сузір’я супутників, які працюватимуть у спільній системі.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство оборони України уклало контракт з однією з найбільших супутникових компаній. «Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», — заявили в міністерстві.

