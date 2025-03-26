У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав — Finance.ua

У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав

У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав, посилили покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС.

Про це пише in Poland.

Польське головування в Раді Європи досягло згоди з Європейським парламентом щодо змін до директиви про водійські права. Згідно з новими правилами, до 2030 року в ЄС будуть запроваджені електронні водійські права, які будуть дійсні протягом 15 років.

Угода між головуванням і ЄП завершує один із останніх етапів законодавчого процесу. Далі узгоджений текст має бути прийнятий державами-членами та самою палатою.

Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, «змінені правила щодо водійських прав є чудовим прикладом того, наскільки поширеною є цифровізація в житті європейців». На його думку цифрове посвідчення матиме позитивний вплив на безпеку дорожнього руху в ЄС, а процедура його видачі буде розсудливішою.

До кінця 2030 року електронне водійське посвідчення має бути доступним для всіх громадян ЄС і визнаватися в усіх державах-членах. Однак у деяких випадках служби матимуть право вимагати фізичні водійські права. Обидві версії, фізична та цифрова, даватимуть право керувати легковими автомобілями та мотоциклами 15 років, це довше, ніж зараз.

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Також вже відомо, що до водіїв-новачків протягом двох років після отримання водійських прав застосовуватимуться більш суворі покарання за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Між країнами ЄС існує взаємне визнання водійських посвідчень, але не існує спільного вилучення. Ідея полягає в тому, що вилучення водійського посвідчення у громадянина однієї країни в іншій країні-члені ЄС буде поважатися на всій території ЄС. Відповідне рішення буде зафіксоване в системі Resper та буде видимим в інших країнах.

ЄС не вимагатиме обов’язкових медичних тестів перед отриманням водійських прав. Втім країнам ЄС буде надано можливість зробити медичні тести обов’язковими на національному рівні, якщо вони вважатимуть це необхідним. З приводу цього представники Європарламенту та уряди країн-членів мають ще домовитися.

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Також домовилися знизити мінімальний вік для водіїв категорії D (тобто автобусів) з 23 до 21 року для власників прискореного свідоцтва про професійну кваліфікацію. Рішення пов’язано з нестачею професійних водіїв, пише PAP.

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