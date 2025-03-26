У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав — Finance.ua

У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав
У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав, посилили покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС.
Про це пише in Poland.
Польське головування в Раді Європи досягло згоди з Європейським парламентом щодо змін до директиви про водійські права. Згідно з новими правилами, до 2030 року в ЄС будуть запроваджені електронні водійські права, які будуть дійсні протягом 15 років.
Угода між головуванням і ЄП завершує один із останніх етапів законодавчого процесу. Далі узгоджений текст має бути прийнятий державами-членами та самою палатою.
Як зазначив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, «змінені правила щодо водійських прав є чудовим прикладом того, наскільки поширеною є цифровізація в житті європейців». На його думку цифрове посвідчення матиме позитивний вплив на безпеку дорожнього руху в ЄС, а процедура його видачі буде розсудливішою.
До кінця 2030 року електронне водійське посвідчення має бути доступним для всіх громадян ЄС і визнаватися в усіх державах-членах. Однак у деяких випадках служби матимуть право вимагати фізичні водійські права. Обидві версії, фізична та цифрова, даватимуть право керувати легковими автомобілями та мотоциклами 15 років, це довше, ніж зараз.
Також вже відомо, що до водіїв-новачків протягом двох років після отримання водійських прав застосовуватимуться більш суворі покарання за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Між країнами ЄС існує взаємне визнання водійських посвідчень, але не існує спільного вилучення. Ідея полягає в тому, що вилучення водійського посвідчення у громадянина однієї країни в іншій країні-члені ЄС буде поважатися на всій території ЄС. Відповідне рішення буде зафіксоване в системі Resper та буде видимим в інших країнах.
ЄС не вимагатиме обов’язкових медичних тестів перед отриманням водійських прав. Втім країнам ЄС буде надано можливість зробити медичні тести обов’язковими на національному рівні, якщо вони вважатимуть це необхідним. З приводу цього представники Європарламенту та уряди країн-членів мають ще домовитися.
Також домовилися знизити мінімальний вік для водіїв категорії D (тобто автобусів) з 23 до 21 року для власників прискореного свідоцтва про професійну кваліфікацію. Рішення пов’язано з нестачею професійних водіїв, пише PAP.
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