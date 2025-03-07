У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення — Finance.ua

У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення Сьогодні 13:39 — Особисті фінанси

У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення

Вартість водійського посвідчення у Польщі може зрости на 50% і досягти 150 злотих. Рішення уряду про зміни мають бути ухвалені в найближчі місяці.

Про це пише inpoland.net.pl.

Наразі плата за видачу водійського посвідчення становить 100 злотих, а за реєстрацію транспортного засобу — 160 злотих. Така вартість не змінювалася протягом 12 років, а витрати на їх виготовлення зросли через інфляцію. Місцева влада роками вимагає підвищення оплати. Вони стверджують, що вартість оформлення документів у 2022−2024 роках зросла на 40%, а номерні знаки подорожчали аж на 80% з 2003 року.

Міністерство інфраструктури планує проаналізувати підвищення плати за видачу водійського посвідчення. Його вартість може збільшитися до 150 злотих для вітчизняних водійських прав і до 70 злотих для міжнародних.

Обов’язковим стане обмін водійських прав, у тому числі безстрокових: усі водійські посвідчення, видані до 19 січня 2013 року, повинні бути замінені в період з 2028 по 2033 рік. Це стосується близько 15 мільйонів поляків.

Рішення щодо нових цін уряд має ухвалити у найближчі місяці.

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