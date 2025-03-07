У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення — Finance.ua

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У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення

Особисті фінанси
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У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення
У Польщі значно зросте вартість водійського посвідчення
Вартість водійського посвідчення у Польщі може зрости на 50% і досягти 150 злотих. Рішення уряду про зміни мають бути ухвалені в найближчі місяці.
Про це пише inpoland.net.pl.
Наразі плата за видачу водійського посвідчення становить 100 злотих, а за реєстрацію транспортного засобу — 160 злотих. Така вартість не змінювалася протягом 12 років, а витрати на їх виготовлення зросли через інфляцію. Місцева влада роками вимагає підвищення оплати. Вони стверджують, що вартість оформлення документів у 2022−2024 роках зросла на 40%, а номерні знаки подорожчали аж на 80% з 2003 року.
Міністерство інфраструктури планує проаналізувати підвищення плати за видачу водійського посвідчення. Його вартість може збільшитися до 150 злотих для вітчизняних водійських прав і до 70 злотих для міжнародних.
Обов’язковим стане обмін водійських прав, у тому числі безстрокових: усі водійські посвідчення, видані до 19 січня 2013 року, повинні бути замінені в період з 2028 по 2033 рік. Це стосується близько 15 мільйонів поляків.
Рішення щодо нових цін уряд має ухвалити у найближчі місяці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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