Продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців — Finance.ua

Продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців
У лютому продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців. Невпевненість в економіці змусила споживачів утриматися від великих покупок.
Про це пише Bloomberg.
За даними Європейської асоціації автовиробників, реєстрація нових авто впала на 3,1% порівняно з попереднім роком і становила 963 540 одиниць.
Іспанія була єдиним великим ринком у регіоні, де спостерігалося зростання продажів, включно з 61%-им стрибком реєстрацій електромобілів.
Основні причини падіння продажів
Загальне падіння було спричинене 24%-вим зниженням купівлі авто з бензиновими двигунами і 28%-вим зниженням купівлі автомобілів з дизельними двигунами. Зросли продажі машин з акумуляторними батареями і гібридів.
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На європейських автовиробників чекає ще один складний рік, оскільки тривалий спад у найбільших економіках регіону негативно позначається на споживчій довірі. Водночас загроза мит США і жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників посилюють тиск.
Зростання продажів електрокарів
У регіоні зросли продажі електромобілів на 26% завдяки тому, що автовиробники просувають їх відповідно до посилених норм викидів.
У Німеччині кількість реєстрацій нових авто на акумуляторах зросла на 31%, в Італії — на 38%, а у Великій Британії — на 42%.
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Це зростання не поширилося на компанію Tesla Inc., продажі нових авто якої в регіоні впали на 40%, оскільки споживачі негативно ставляться до політики виконавчого директора компанії Ілона Маска і його підтримки правої партії «Альтернатива для Німеччини».
Volkswagen AG розраховує зберегти рентабельність цього року, але схильний до планованих мит США щодо Мексики та Канади, як і Stellantis NV.
Mercedes-Benz Group AG і BMW AG очікують скорочення прибутку через ціновий тиск у Китаї та торгову напруженість.
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