Продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців — Finance.ua

Продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців, Фото: freepik

У лютому продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців. Невпевненість в економіці змусила споживачів утриматися від великих покупок.

Про це пише Bloomberg.

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За даними Європейської асоціації автовиробників, реєстрація нових авто впала на 3,1% порівняно з попереднім роком і становила 963 540 одиниць.

Іспанія була єдиним великим ринком у регіоні, де спостерігалося зростання продажів, включно з 61%-им стрибком реєстрацій електромобілів.

Основні причини падіння продажів

Загальне падіння було спричинене 24%-вим зниженням купівлі авто з бензиновими двигунами і 28%-вим зниженням купівлі автомобілів з дизельними двигунами. Зросли продажі машин з акумуляторними батареями і гібридів.

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На європейських автовиробників чекає ще один складний рік, оскільки тривалий спад у найбільших економіках регіону негативно позначається на споживчій довірі. Водночас загроза мит США і жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників посилюють тиск.

Зростання продажів електрокарів

У регіоні зросли продажі електромобілів на 26% завдяки тому, що автовиробники просувають їх відповідно до посилених норм викидів.

У Німеччині кількість реєстрацій нових авто на акумуляторах зросла на 31%, в Італії — на 38%, а у Великій Британії — на 42%.

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Це зростання не поширилося на компанію Tesla Inc., продажі нових авто якої в регіоні впали на 40%, оскільки споживачі негативно ставляться до політики виконавчого директора компанії Ілона Маска і його підтримки правої партії «Альтернатива для Німеччини».

Volkswagen AG розраховує зберегти рентабельність цього року, але схильний до планованих мит США щодо Мексики та Канади, як і Stellantis NV.

Mercedes-Benz Group AG і BMW AG очікують скорочення прибутку через ціновий тиск у Китаї та торгову напруженість.

УНІАН За матеріалами:

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