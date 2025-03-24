Zeekr безкоштовно зробить автопілот у своїх моделях — Finance.ua

Zeekr безкоштовно зробить автопілот у своїх моделях Сьогодні 05:13 — Технології&Авто

Zeekr безкоштовно зробить автопілот у своїх моделях

Компанія Zeekr прийняла рішення додати систему безпілотного керування до стандартного оснащення своїх майбутніх моделей. Автовиробник планує вдосконалювати та розвивати технологію, подібно до того, як це робить Tesla з FSD.

Система автономного водіння Zeekr відрізняється залежно від моделі. Повідомляється, що Zeekr 9X Grand стане першою моделлю бренду з автономією 3 рівня, а в існуючий модельний ряд автопілот буде інтегровано завдяки оновленню по повітрю.

Усі версії системи, що отримала назву G-Pilot, включають загальну автоматизовану систему маневрування (G-AES) і інтелектуальний привід від транспортного засобу до паркування повної місткості (V2P). Система G-AES використовує велику навчальну модель штучного інтелекту та дозволяє автівці виконувати безперервні маневри для уникнення несподіваних перешкод на швидкості до 130 км/год.

Водночас технологія Zeekr V2P дозволяє електромобілям автоматично шукати вільні паркувальні місця та паркуватися автономно. Повідомляється, що майбутній Zeekr 9X Grand буде доступний із ще більшими можливостями.

Його перелік систем автономного водіння 3-го рівня працюватиме на подвійних чипах Nvidia Drive AGX Thor. Зокрема, автопілот дозволить автомобілю самому їхати з одного пункту призначення в інший без втручання водія. Zeekr каже, що технологія G-Pilot розвиватиметься та вдосконалюватиметься протягом усього терміну служби електромобілів, так само як і FSD від Tesla.

Наразі про флагманський 9X відомо небагато. Останні тизери показують, що це буде великий позашляховик, схожий за розміром на Range Rover. Це перша модель Zeekr, у якій використовуватиметься гібридна силова установка, що підключається до мережі.

Технічні особливості тримають в секреті, проте інсайдери припускають, що вона ймовірно, може бути ідентичною тій, що встановлюється в Lynk & Co 900. У базовій версії Lynk & Co 900 1,5-літровий двигун з турбонаддувом працює в парі з переднім електромотором потужністю 215 к.с. й заднім на 308 к.с., що забезпечує загальну потужність в 710 «коней».

Телеканал 24 За матеріалами:

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