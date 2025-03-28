Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами — Finance.ua
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Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами

Технології&Авто
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Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами
Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами
Водії в Україні часто використовують моргання фарами, щоб попередити інших учасників руху про небезпеку на дорозі, в тому числі й про «засідки» поліції, пости чи камери контролю швидкості.
Така практика має місце в багатьох країнах, але в деяких за неї передбачено покарання, інформує «Автотема».
Так, у Великій Британії моргання фарами з метою попередження про поліцію або контроль швидкості вважається перешкоджанням роботі правоохоронців. За це водій може отримати штраф у сумі 1 тисяча фунтів стерлінгів. У деяких випадках таке порушення навіть може стати підставою для арешту.
В Україні поки що немає подібних обмежень, і штрафів за такі дії не передбачено. Однак, враховуючи європейський досвід, цілком можливо, що в майбутньому законодавство буде змінено, і такі попередження опиняться під забороною.
За матеріалами:
Автотема
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