Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами — Finance.ua

Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами Сьогодні 19:42 — Технології&Авто

Де водіям загрожує великий штраф за «моргання» фарами

Водії в Україні часто використовують моргання фарами, щоб попередити інших учасників руху про небезпеку на дорозі, в тому числі й про «засідки» поліції, пости чи камери контролю швидкості.

Така практика має місце в багатьох країнах, але в деяких за неї передбачено покарання, інформує «Автотема».

Так, у Великій Британії моргання фарами з метою попередження про поліцію або контроль швидкості вважається перешкоджанням роботі правоохоронців. За це водій може отримати штраф у сумі 1 тисяча фунтів стерлінгів. У деяких випадках таке порушення навіть може стати підставою для арешту.

В Україні поки що немає подібних обмежень, і штрафів за такі дії не передбачено. Однак, враховуючи європейський досвід, цілком можливо, що в майбутньому законодавство буде змінено, і такі попередження опиняться під забороною.

Автотема За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.