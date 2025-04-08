В Армии+ появилась возможность забронировать время и дату для заключения брака онлайн в Дії — Finance.ua
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В Армии+ появилась возможность забронировать время и дату для заключения брака онлайн в Дії

Личные финансы
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В Армии+ появилась возможность забронировать время и дату для заключения брака онлайн в Дії
В Армии+ появилась возможность забронировать время и дату для заключения брака онлайн в Дії
В приложении Армия+ появился новый сервис — возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении Дія.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Чтобы получить ближайшие дату и время для регистрации брака, военнослужащий или военнослужащая должны подать заявление через Армию+ в разделе «Сервисы». Приоритет распространяется именно на авторизованных военных в приложении.
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«Украина стала первой страной в мире, где весь цикл бракосочетания можно пройти онлайн. За все время работы сервиса в Дії поженились более 4700 пар. Мы видим большой спрос на эту услугу, особенно среди военных. Поэтому усовершенствовали сервис, чтобы наши защитники и защитницы имели приоритетное время и могли жениться в несколько кликов даже на расстоянии», — отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.
После того, как партнер или партнерша подтвердят, что готовы жениться, Дія предложит выбрать дату и время. Ссылка на церемонию появится в Дії в день свадьбы. Бракосочетание проходит онлайн и длится до 30 минут. Для этого обеим сторонам необходимо иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер.
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Сумма услуги состоит из проведения церемонии в формате видеоконференции (1016 грн в рабочие дни), государственной пошлины (85 копеек) и комиссии банка (1,44% от суммы пошлины).
После церемонии в Дії появится цифровое свидетельство о браке. Также можно заказать и физическое, которое будет доставлено Укрпочтой или курьером. Его цена будет составлять 390 гривен по каждому адресу.
По материалам:
Finance.ua
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