Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение — Finance.ua

Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение Сегодня 21:24

Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение

В этом году в приложении «Армия+» появится возможность получить электронное военное удостоверение. Запуск этой функции намечен на первую половину 2025 года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко.

Каким будет удостоверение

По словам Черногоренко, новое удостоверение будет единым электронным документом для всех военных.

Оно будет содержать фотографию, звание и должность военнослужащего.

«Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих», — заявила она.

Черногоренко отметила, что законопроект, предусматривающий запуск такого реестра, уже был одобрен парламентом и на данный момент ждет подписи президента.

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«Как только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года. Фактически до июня мы реализуем военное удостоверение», — сообщила чиновница.

Напомним, военнослужащие теперь могут покупать ж/д билеты из специального резерва прямо со смартфона с помощью приложения «Армия+».

Слово і Діло По материалам:

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