Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение — Finance.ua
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Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение

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Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение
Стало известно, когда в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение
В этом году в приложении «Армия+» появится возможность получить электронное военное удостоверение. Запуск этой функции намечен на первую половину 2025 года.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко.

Каким будет удостоверение

По словам Черногоренко, новое удостоверение будет единым электронным документом для всех военных.
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Оно будет содержать фотографию, звание и должность военнослужащего.
«Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих», — заявила она.
Черногоренко отметила, что законопроект, предусматривающий запуск такого реестра, уже был одобрен парламентом и на данный момент ждет подписи президента.
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«Как только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года. Фактически до июня мы реализуем военное удостоверение», — сообщила чиновница.
Напомним, военнослужащие теперь могут покупать ж/д билеты из специального резерва прямо со смартфона с помощью приложения «Армия+».
По материалам:
Слово і Діло
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