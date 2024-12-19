В «Армия+» появился рапорт на возвращение после самовольного оставления службы — Finance.ua

В «Армия+» появился рапорт на возвращение после самовольного оставления службы
В приложении Министерства обороны «Армия+» появилась новая функция, позволяющая военнослужащему сформировать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СОЧ).
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
«Мы сделали функционал в приложении «Армия+» для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ. И чтобы мог оперативно восстановиться на службе, вернуть соцгарантии себе, зарплату и дальше вернуться в ту часть, которую он хочет выбрать «, — сказала Черногоренко.
В Минобороны также отметили, что процесс подачи рапорта занимает до 5 минут времени, и каждый шаг сопровождается уведомлением в приложении с объяснением дальнейших действий:
- Главное управление Военной службы правопорядка получает и подтверждает данные в рапорте. Военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП, который он выбрал. Там оформят документы, сделают предписание и помогут безопасно добраться до одной из 17 воинских частей из утвержденного списка;
- командир одной из этих воинских частей имеет 72 часа для возобновления денежного довольствия и социальных гарантий.
- по возвращении военный сможет при необходимости перевестись в другую часть — подать рапорт на смену места службы также можно через «Армия+».
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