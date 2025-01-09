В Армия+ упростили подачу рапортов: теперь не нужно повторно вносить данные — Finance.ua

В Армия+ упростили подачу рапортов: теперь не нужно повторно вносить данные Сегодня 10:15 — Личные финансы

В Армия+ упростили подачу рапортов: теперь не нужно повторно вносить данные

Министерство обороны упростило представление рапортов в приложении Армия+.

Как сообщает пресс-служба министерства, такие данные, как Армия ID командира или название должности, теперь достаточно один раз сохранить на устройстве, чтобы в дальнейшем не вводить их каждый раз при подаче рапорта.

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«Электронные рапорты постепенно меняют культуру внутри армии и показывают преимущества цифровизации для военных. Они знают, что рапорты можно подавать без лишней писанины, ручек специального цвета. Мы не останавливаемся на достигнутом, прислушиваемся к отзывам и мнениям, чтобы сервис для защитников и защитниц становился еще более удобным. Так мы воплотили то, что нас просили. Теперь не нужно каждый раз сохранять данные для заполнения рапортов, благодаря чему их подача становится еще быстрее, чем раньше», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как сохранить данные для подачи рапортов

Сохранить данные для подачи рапортов можно в меню. Нужно выбрать «Настройки», а затем «Военные сведения». Недавно в Армии обновили защиту данных благодаря криптографическому шифрованию. Таким образом, сохраненные данные будут надежно защищены.

«Проверьте, чтобы ваше приложение имело версию 2.1.3 или выше. Загружайте Армия+ только в Play Market и App Store», — добавили в министерстве.

Всего в приложении доступно 19 видов рапортов, в том числе на смену места службы для ВСУ и НГУ, а также возвращение после СОЧ.

Справка Finance.ua:

ранее в приложении Министерства обороны «Армия+» появилась новая функция, позволяющая военнослужащему сформировать рапорт на возвращение на службу после самовольного оставления части (СОЧ);

также для воинов Национальной гвардии Украины стал доступен перевод через государственное приложение «Армия+».

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