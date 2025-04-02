В «Армия+» появились шесть новых рапортов на увольнение — Finance.ua

В «Армия+» появились шесть новых рапортов на увольнение Сегодня 12:40 — Личные финансы

В «Армия+» появились шесть новых рапортов на увольнение

В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Рапорты подаются за несколько минут. У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок», — говорится в сообщении.

Среди новых рапортов:

увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет;

увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

увольнение по уходу за женой или мужем с инвалидностью;

увольнение по уходу и содержанию ребенка с инвалидностью;

увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

увольнение по состоянию здоровья.

«Рапорт на увольнение по состоянию здоровья — один из самых популярных в армии. В бумажном варианте, чтобы его подать, нужно потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Справка Finance.ua:

рапорты в Армия+ запустились в августе 2024 года. С новым общее количество их типов составляет 26. Самые популярные — оздоровительные (32%), смена места службы (22%) и годовой отпуск (21%);

ранее Министерство обороны упростило подачу рапортов в приложении Армия+. В новой версии приложения сохраненные военные сведения не будут периодически удаляться, как это было раньше, что значительно упростит подачу электронных рапортов;

в приложении Министерства обороны «Армия+» появилась новая функция, позволяющая военнослужащему сформировать рапорт на возвращение в службу после самовольного оставления части (СОЧ).

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