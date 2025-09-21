Страны Европы с наибольшим неравенством богатства Сегодня 12:08 — Мир

Страны Европы с наибольшим неравенством богатства

В первом квартале 2025 года 10% самых богатых домохозяйств в еврозоне владели 57,4% всего чистого богатства, в то время как половина наименее богатых имела всего около 5%.

Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) и отчет UBS Global Wealth Report.

Аналитики использовали индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости), отражающий разрыв между бедными и богатыми слоями населения: значение 0 означает абсолютное равенство, а 1 — максимальное неравенство.

Какие страны имеют наибольшее и наименьшее неравенство

Согласно отчету, лидером по неравенству богатства признана Швеция (0,75).

Несмотря на то, что страна часто считается примером социального равенства, по уровню имущественного неравенства она является одним из лидеров в Европе.

Эксперт объясняет это отменой многих налогов на богатство и отсутствием налогов на наследство, дарение и недвижимость.

В сочетании с низкими налогами на бизнес это создает условия, при которых «богатые могут становиться богаче».

К странам с высоким уровнем неравенства также относятся:

Турция (0,73);

Кипр (0,72);

Латвия (0,7).

Равномернее всего богатство распределено в Словакии (0,38), за ней следуют Бельгия (0,47) и Мальта (0,48).

Среди пяти ведущих экономик Европы самый высокий уровень неравенства наблюдается в Германии (0,68), а самый низкий — в Испании (0,56).

Самые богатые 5% населения владеют более чем половиной всех состояний в Латвии (54%), Австрии (53,1%) и Литве (51,7%).

Самые богатые 10% владеют более 60% богатства в Латвии и Австрии (по 64%), а также в Германии (60,5%) и Италии (60,3%).

Низкие показатели концентрации богатства на вершине демонстрируют Мальта, Словакия и Кипр.

Напомним, налоги на чистое богатство, взимаемые со всего имущества, которым владеет человек (за вычетом долгов), применяются в Норвегии, Испании и Швейцарии. Налоги на отдельные активы существуют во Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах.

