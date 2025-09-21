0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как польская экономика стала одной из самых сильных в ЕС

Мир
59
Как польская экономика стала одной из самых сильных в ЕС
Как польская экономика стала одной из самых сильных в ЕС
Польша стала настоящим гигантом среди 26 стран-членов ЕС: здесь зафиксированы самые высокие темпы экономического роста, самая сильная валюта среди развивающихся рынков и самые большие продажи облигаций среди 50 стран.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также
Пока экономика рф балансирует в шатком равновесии, а военные расходы вытесняют гражданское производство, Польша впервые с момента вступления в ЕС в 2004 году вышла в лидеры континента по темпам роста.
Экономический подъем Польши стал доказательством эффективности свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы внутри единого рынка ЕС.

Прогнозы по росту ВВП

По прогнозам экономистов, ВВП страны, которое составляет 915 миллиардов долларов, увеличится на 3,3% в 2026 году и на 3,2% в 2027 году. Для сравнения: рост ВВП ЕС составит 1,4% и 1,7%, а рф — 1,4% и 1,5%.
Читайте также
Путин поприветствовал Brexit, который превратил Великобританию в тень ее прежнего экономического влияния в Европе.
Однако именно Польша извлекла от него наибольшую выгоду: ее ВВП растет непрерывно с 2016 года и, как ожидается, продолжит расти как минимум три года.
Подобное процветание для страны беспрецедентно с 1986 года. С 2017 года польская экономика выросла на 93% - это на 58 процентных пунктов больше, чем в Великобритании.
Кроме того, в Польше начался обратный отток мигрантов: общее количество проживающих за рубежом поляков сократилось к 2023 году до 1,5 миллиона против пиковых 2,54 миллиона в 2017-м.
Читайте также
С 2016 года потребление домохозяйств в Польше выросло на 125%, что более чем втрое превышает аналогичный показатель еврозоны (40%).
Польша опередила крупнейшие экономики региона: Великобритания (30%), Германия (40%), Франция (34%), Италия (26%), Испания (45%), Швейцария (20%) и Нидерланды (57%).
За последние 15 лет страна сумела существенно сократить исторический разрыв с другими государствами Европы, увеличив ВВП на душу населения примерно на 50%.
После вторжения россии в Украину рост ускорился: в 2024 году Польша поднялась с 16-го на 2-е место в мире по темпам увеличения ВВП.

Почему Польша стала популярной для инвесторов

Экономический ренессанс страны не остался незамеченным инвесторами. Злотый стал самой сильной валютой среди 23 наиболее популярных валют развивающихся рынков: с 24 февраля 2022 г. он укрепился на 14% к доллару.
Читайте также
Также доходность польских государственных облигаций достигла 31%, что стало самым высоким показателем среди 30 европейских стран.
В то время как Индекс Bloomberg Pan-European Aggregate Treasury снизился на 11%, а Великобритания, Германия и Франция потеряли соответственно 22%, 11% и 12%, Польша показала доходность 24%. Страна опередила базовый показатель, упавший на 6%.
Фондовый рынок Польши также демонстрирует уверенный рост: индекс доходности акций компаний крупной и средней капитализации в долларовом выражении вырос на 49%, выведя страну на шестое место среди 46 крупнейших рынков мира.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems