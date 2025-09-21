Как польская экономика стала одной из самых сильных в ЕС
Польша стала настоящим гигантом среди 26 стран-членов ЕС: здесь зафиксированы самые высокие темпы экономического роста, самая сильная валюта среди развивающихся рынков и самые большие продажи облигаций среди 50 стран.
Об этом пишет Bloomberg.
Пока экономика рф балансирует в шатком равновесии, а военные расходы вытесняют гражданское производство, Польша впервые с момента вступления в ЕС в 2004 году вышла в лидеры континента по темпам роста.
Экономический подъем Польши стал доказательством эффективности свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы внутри единого рынка ЕС.
Прогнозы по росту ВВП
По прогнозам экономистов, ВВП страны, которое составляет 915 миллиардов долларов, увеличится на 3,3% в 2026 году и на 3,2% в 2027 году. Для сравнения: рост ВВП ЕС составит 1,4% и 1,7%, а рф — 1,4% и 1,5%.
Путин поприветствовал Brexit, который превратил Великобританию в тень ее прежнего экономического влияния в Европе.
Однако именно Польша извлекла от него наибольшую выгоду: ее ВВП растет непрерывно с 2016 года и, как ожидается, продолжит расти как минимум три года.
Подобное процветание для страны беспрецедентно с 1986 года. С 2017 года польская экономика выросла на 93% - это на 58 процентных пунктов больше, чем в Великобритании.
Кроме того, в Польше начался обратный отток мигрантов: общее количество проживающих за рубежом поляков сократилось к 2023 году до 1,5 миллиона против пиковых 2,54 миллиона в 2017-м.
С 2016 года потребление домохозяйств в Польше выросло на 125%, что более чем втрое превышает аналогичный показатель еврозоны (40%).
Польша опередила крупнейшие экономики региона: Великобритания (30%), Германия (40%), Франция (34%), Италия (26%), Испания (45%), Швейцария (20%) и Нидерланды (57%).
За последние 15 лет страна сумела существенно сократить исторический разрыв с другими государствами Европы, увеличив ВВП на душу населения примерно на 50%.
После вторжения россии в Украину рост ускорился: в 2024 году Польша поднялась с 16-го на 2-е место в мире по темпам увеличения ВВП.
Почему Польша стала популярной для инвесторов
Экономический ренессанс страны не остался незамеченным инвесторами. Злотый стал самой сильной валютой среди 23 наиболее популярных валют развивающихся рынков: с 24 февраля 2022 г. он укрепился на 14% к доллару.
Также доходность польских государственных облигаций достигла 31%, что стало самым высоким показателем среди 30 европейских стран.
В то время как Индекс Bloomberg Pan-European Aggregate Treasury снизился на 11%, а Великобритания, Германия и Франция потеряли соответственно 22%, 11% и 12%, Польша показала доходность 24%. Страна опередила базовый показатель, упавший на 6%.
Фондовый рынок Польши также демонстрирует уверенный рост: индекс доходности акций компаний крупной и средней капитализации в долларовом выражении вырос на 49%, выведя страну на шестое место среди 46 крупнейших рынков мира.
