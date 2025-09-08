BYD выводит на рынок Европы новый универсал (фото) 08.09.2025, 02:24 — Технологии&Авто

На Мюнхенском автосалоне свет увидит новинку от китайского производителя BYD — плагин-гибридный универсал Seal 06 DM-i. Модель уже доступна на домашнем рынке компании в Китае по цене от 109 800 юаней (около 15 400 долларов) за базовую версию, а теперь готовится к выходу в Европу.

Новый универсал создан на базе седана BYD Seal 06 DM-i, но кузов получил стиль универсала. Дизайн отличают тонкие светодиодные фары, трапециевидная радиаторная решетка, скрытые дверные ручки, черные стойки и одинарный полноразмерный задний фонарь.

Автомобиль получил длину 4850 мм, ширину 1890 мм, высоту 1505 мм и колесную базу 2790 мм, коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,284. Багажник универсала вмещает 670 литров, а при складывании задних сидений объем растет до 1535 литров. В стандартное оборудование также входит встроенный холодильник с функцией обогрева и поддержка технологии V2L.

Салон BYD Seal 06 DM-i предлагает современное оснащение: селектор КПП на рулевой колонке, большой 12,8-дюймовый центральный сенсорный экран, 8,8-дюймовую цифровую приборную панель и аудиосистему с шестью динамиками. В более дорогих версиях предусмотрен 15,6-дюймовый экран и восемь динамиков. Автомобиль получил панорамную крышу, сиденье из искусственной кожи, панорамную систему камер и несколько режимов вождения.

Под капотом универсала установлена ​​плагин-гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора мощностью 120 кВт (163 л.с.) и 210 Нм крутящего момента. Такая конфигурация обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды. LFP-батарея емкостью 10 кВтч позволяет проехать до 80 км на электротяге.

Для более высоких комплектаций предусмотрен электродвигатель мощностью 160 кВт (217 л.с.) и 260 Нм, что сокращает разгон до 100 км/ч до 7,7 секунды. Батарея емкостью 18,71 кВтч обеспечивает электрический запас хода до 150 км и заряжается от 30% до 80% всего за 25 минут. В сочетании с топливным баком объемом 65 литров общий запас хода универсала BYD Seal 06 DM-i составляет примерно 2000 км.

