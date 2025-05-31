BMW представила эксклюзивный универсал с тремя дверями (фото) — Finance.ua

BMW представила эксклюзивный универсал с тремя дверями (фото) Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

BMW представила эксклюзивный универсал с тремя дверями (фото)

Компания BMW на ежегодном конкурсе элегантности Villa d’Este 2025 представила автомобиль BMW Concept Speedtop, построенный на базе купе 8-Series. Модель будет выпущена малой серией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

У трехдверного BMW Concept Speedtop — оригинальная крыша. Багажник разделен на два отсека: в верхнем высокий пол, установленный на уровне порога третьей двери, а нижний идет дальше в салон и оборудован боковыми нишами.

В интерьере для отделки использованы самые дорогие материалы, включая натуральную кожу.

Сидений всего два, за ними оборудованы ниши, в которые поместятся сумки итальянской фирмы Schedoni, скроенные специально для этой машины и входят в комплект.

Заявлено, что BMW Concept Speedtop оснащен самым мощным в гамме двигателем V8.

Это означает, что за основу взята модификация M 8 Competition, у которой битурбомотор на 4,4 л выдает 625 л.с. и 750 Нм.

О каких-либо технических наработках не сказано. Вместе с тем сразу объявлен тираж: будут выпущены 70 машин, и на них уже открыт прием заказов.

Стоимость каждой машины превысит 500 тысяч евро. Выпуск мелкосерийных эксклюзивных моделей станет постоянной задачей подразделения BMW M, поскольку такие машины поднимают статус и позиционирование бренда.

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