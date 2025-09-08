0 800 307 555
Правительство разрабатывает концепцию развития электрозарядной сети

Технологии&Авто
В Кабинете Министров работают над Концепцией развития электрозарядной сети. Это нужно для потребностей внутреннего рынка и евроинтеграционных норм.
Об этом пишет Центр транспортных стратегий.
По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, спрос на электромобили в Украине растет.
Так, с 2021 по 2025 год в страну ввезено почти 200 тысяч электрокаров всех типов. Но в правительстве до сих пор нет полной картины относительно количества зарядных станций, говорит Деркач.
В настоящее время в Минразвития работают и над исследованием состояния сети.
«Европейский Союз определил электромобильность как ключевой приоритет в транспортной политике, и мы должны развивать инфраструктуру наравне с нашими соседями», — подчеркнул замминистра.
Люди готовы покупать электромобили, но главный сдерживающий фактор — страх, что «негде зарядить», убежден он. Доступная и разветвленная сеть зарядок снимет эти барьеры и позволит выбирать современный, экономный и экологический транспорт.
В то же время, отмечают в правительстве, развитие зарядной инфраструктуры — это рабочие места: производство оборудования, монтаж, обслуживание, ІТ-решения.
Для бизнеса электромобили означают более дешевую логистику, особенно в городах и пригородных перевозках. Это касается и общественного транспорта, где электротяга помогает снизить шум и выбросы.
Напомним, по данным Главного сервисного центра МВД, украинцы все чаще выбирают электромобили: в 2024 году в сервисных центрах МВД зарегистрировали почти на 40% больше электромобилей, чем годом ранее. Если анализировать данные этого года, то за восемь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 47 307 электромобилей. Учитывая данные прошлых лет, количество электрокаров на украинских дорогах будет расти.
Центр транспортних стратегій
АвтоКабмин
