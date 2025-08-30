Импорт электрокаров вырос на 38% за год: ТОП стран-поставщиков — Finance.ua

Импорт электрокаров вырос на 38% за год: ТОП стран-поставщиков
За полгода в Украину было импортировано 42,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 38% больше, чем годом ранее. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $813,8 млн.
Об этом сообщили в «Укравтопроме» со ссылкой на данные Госстата.
Из этого количества новыми были 9,6 тыс. автомобилей. (+19%), а 33,1 тыс. — подержанные (+45%).
Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $232,1 млн, а импорт подержанных электромобилей стоил — $581,7 млн.
Откуда ввозят новые электрокары:
- Львиная доля новых электромобилей (91%) была завезена из Китая.
- На втором месте — Япония (4%).
- На третьем — Германия (3%).
Лидером по поставкам б/у электромобилей были США (39%). Второй результат у Кореи — 17%, а третий у Германии — 15%.
Напомним, по данным Института исследования авторынка, если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 378 грн.
Поделиться новостью
Также по теме
Импорт электрокаров вырос на 38% за год: ТОП стран-поставщиков
Кто из операторов лидирует по скорости мобильного интернета в Украине
Honor представил новый смартфон (фото)
Названы 20 самых мощных машин в мире (инфографика)
Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini
В Китае определили самый безопасный автомобиль