Импорт электрокаров вырос на 38% за год: ТОП стран-поставщиков — Finance.ua

Импорт электрокаров вырос на 38% за год: ТОП стран-поставщиков

За полгода в Украину было импортировано 42,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 38% больше, чем годом ранее. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $813,8 млн.

Об этом сообщили в «Укравтопроме» со ссылкой на данные Госстата.

Из этого количества новыми были 9,6 тыс. автомобилей. (+19%), а 33,1 тыс. — подержанные (+45%).

Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $232,1 млн, а импорт подержанных электромобилей стоил — $581,7 млн.

Откуда ввозят новые электрокары:

Львиная доля новых электромобилей (91%) была завезена из Китая.

На втором месте — Япония (4%).

На третьем — Германия (3%).

Лидером по поставкам б/у электромобилей были США (39%). Второй результат у Кореи — 17%, а третий у Германии — 15%.

378 грн. Напомним, по данным Института исследования авторынка, если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в

