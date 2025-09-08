0 800 307 555
ТОП-5 семейных авто, которые редко ломаются и не опустошают кошелек

Технологии&Авто
Когда в семье появляются дети, спортивное купе быстро уступает место минивэну или кроссоверу. Здесь на первый план выходит не дизайн, а надежность и затраты на обслуживание. Эксперты GO собрали модели, которые часто рекомендуют сами механики.

Toyota RAV4

Этот кроссовер годами удерживает репутацию выносливого авто. Особенно выделяют версии 2019−2023 годов. Как пояснил Марк Скирвин, соучредитель компании по разборке авто Cash Auto Salvage, у этих машин более простая электроника, а значит меньше шансов на сбои. Запчасти всегда под рукой, а ремонты не бьют по карману. Новые модели стартуют от 30 645 долларов или около 1,28 млн грн.

Honda CR-V

Главный соперник RAV4 среди компактных SUV. По словам Скирвина, среди CR-V образцов 2017—2022 годов менее 5% испытывают проблемы с мотором или коробкой. В большинстве случаев авто оказываются на разборке после аварий или потопов. Цена новых — от 31 495 долларов (1,31 млн грн).

Honda Odyssey

Минивэн для больших семей. Три ряда сидений и проверенный 3,5-литровый V6 с системой управления цилиндрами, экономящей топливо. Мастер Алан Гелфанд из сервиса German Car Depot отмечает: механизмы дверей и навесное оборудование у Odyssey служат годами без внезапных поломок. Стоимость новой модели — от 43 670 долларов (1,82 млн грн).
Toyota Sienna

Еще один минивэн, но немного дешевле — от 40 635 долларов (1,7 млн ​​грн). Имеет гибридную версию, позволяющую тратить меньше топлива. Трансмиссия e-CVT закрыта конструкцией, не требующей обслуживания. Плюс удобный низкий порог и складные сиденья для перевозки мебели или спортивного снаряжения.

Hyundai Palisade

Альтернатива минивэну — трехрядный SUV. Он попал в рейтинг Kelley Blue Book среди лучших семейных автомобилей. Автожурналист Эндрю Фрэнкс отмечает: Palisade получил хорошую репутацию уже с первого года производства, а долгая гарантия придает уверенность. Цена стартует от 38 695 долларов (1,61 млн грн).
Эти пять моделей имеют разный формат — от кроссоверов до минивэнов. Но их объединяет одно: водители реже видят мастеров СТО, а семьи получают спокойствие на долгие годы.
По материалам:
Твоя машина
