0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые iPhone не подорожают — за исключением одной модели

Технологии&Авто
14
Новые iPhone не подорожают — за исключением одной модели
Новые iPhone не подорожают — за исключением одной модели
Согласно отчету JP Morgan Chase, почти вся линейка iPhone 17 сохранит ценник на уровне прошлогодних iPhone 16 — вопреки ожиданиям подорожания.
Аналитики отмечают, что повышение будет касаться только стоимости iPhone 17 Pro.
Еще в 2017 году Apple негласно установила «стандарт» цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Однако в этом году Купертино нарушит сложившуюся традицию из-за постепенного отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ.
За счет этого начальная цена на iPhone 17 Pro вырастет на ~100 долларов и составит 1099 долларов (~45 500 грн). Однако благодаря увеличению базового хранилища до 256 ГБ, цена будет фактически соответствовать iPhone 16 Pro.

Сколько будут стоить новые iPhone 17

  • iPhone 17 — $799 (без изменений);
  • iPhone 17 Air — $899-$949;
  • iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);
  • iPhone 17 Pro Max — $1199 (без изменений).
Читайте также
На данный момент самый большой знак вопроса — это iPhone 17 Air. Хотя технически он заменит собой модель Plus, это совершенно новый форм-фактор, который может оправдать несколько более высокую цену.

Когда состоится презентация новых iPhone

В Apple подтвердили дату презентации флагманов серии iPhone 17 и других «яблочных» новинок. В анонсе говорится, что осенняя презентация состоится 9 сентября в 20.00 по Киеву. В этот же день ожидается премьера новых смарт-часов Watch Series и наушников AirPods Pro 3.
По материалам:
УНІАН
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems