Новые iPhone не подорожают — за исключением одной модели

Согласно отчету JP Morgan Chase, почти вся линейка iPhone 17 сохранит ценник на уровне прошлогодних iPhone 16 — вопреки ожиданиям подорожания.

Аналитики отмечают, что повышение будет касаться только стоимости iPhone 17 Pro.

Еще в 2017 году Apple негласно установила «стандарт» цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Однако в этом году Купертино нарушит сложившуюся традицию из-за постепенного отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ.

За счет этого начальная цена на iPhone 17 Pro вырастет на ~100 долларов и составит 1099 долларов (~45 500 грн). Однако благодаря увеличению базового хранилища до 256 ГБ, цена будет фактически соответствовать iPhone 16 Pro.

Сколько будут стоить новые iPhone 17

iPhone 17 — $799 (без изменений);

iPhone 17 Air — $899-$949;

iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max — $1199 (без изменений).

На данный момент самый большой знак вопроса — это iPhone 17 Air. Хотя технически он заменит собой модель Plus, это совершенно новый форм-фактор, который может оправдать несколько более высокую цену.

Когда состоится презентация новых iPhone

В Apple подтвердили дату презентации флагманов серии iPhone 17 и других «яблочных» новинок. В анонсе говорится, что осенняя презентация состоится 9 сентября в 20.00 по Киеву. В этот же день ожидается премьера новых смарт-часов Watch Series и наушников AirPods Pro 3.

