Маск выплатит 128 миллионов долларов бывшим топ-менеджерам Twitter

Владелец социальной сети Х (Twitter) Илон Маск согласился урегулировать судебное дело на 128 млн долл., поданное четырьмя бывшими руководителями Twitter, которых он уволил после своего прихода в компанию в 2022 году.

Об этом сообщает TechCrunch.

Сразу после приобретения Twitter Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сегала и юристов Шона Эджетта и Виджая Гадде. Бывшие руководители утверждают, что не получили полной суммы компенсации после увольнения.

По их мнению, это произошло из-за их попыток заставить Маска выполнить обязательство по соглашению на 44 млрд долл., от которого он сначала хотел отказаться, когда приобрел компанию.

Чтобы доказать предвзятость миллиардера, бывшие топ-менеджеры компании в своем иске цитировали слова из интервью Уолтера Айзексона с Маском, что он будет «охотиться на каждого» с верхушки Twitter «ко дню их смерти».

Без компенсации остались не только уволенные руководители. Маск столкнулся с рядом исков от бывших работников Twitter, которые также ожидают своих денег. После смены владельца компания перестала платить аренду за отдельные офисы, что повлекло за собой новую волну судебных исков и даже выселение.

Хотя стороны судебного процесса достигли соглашения, его детали нам пока не известны.

Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года, сменив название на Х. Но через месяц намеревался уйти с должности генерального директора, запустив среди пользователей социальной сети опросы, стоит ли ему это делать. Большинство было против.

