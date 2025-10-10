0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск выплатит 128 миллионов долларов бывшим топ-менеджерам Twitter

Фондовый рынок
22
Владелец социальной сети Х (Twitter) Илон Маск согласился урегулировать судебное дело на 128 млн долл., поданное четырьмя бывшими руководителями Twitter, которых он уволил после своего прихода в компанию в 2022 году.
Об этом сообщает TechCrunch.
Сразу после приобретения Twitter Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сегала и юристов Шона Эджетта и Виджая Гадде. Бывшие руководители утверждают, что не получили полной суммы компенсации после увольнения.
По их мнению, это произошло из-за их попыток заставить Маска выполнить обязательство по соглашению на 44 млрд долл., от которого он сначала хотел отказаться, когда приобрел компанию.
Чтобы доказать предвзятость миллиардера, бывшие топ-менеджеры компании в своем иске цитировали слова из интервью Уолтера Айзексона с Маском, что он будет «охотиться на каждого» с верхушки Twitter «ко дню их смерти».
Без компенсации остались не только уволенные руководители. Маск столкнулся с рядом исков от бывших работников Twitter, которые также ожидают своих денег. После смены владельца компания перестала платить аренду за отдельные офисы, что повлекло за собой новую волну судебных исков и даже выселение.
Хотя стороны судебного процесса достигли соглашения, его детали нам пока не известны.
Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года, сменив название на Х. Но через месяц намеревался уйти с должности генерального директора, запустив среди пользователей социальной сети опросы, стоит ли ему это делать. Большинство было против.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems