Чего ждать от iPhone 18 Fold
В новом отчете аналитика Джеффа Пу подробно описано, чего ожидать от долгожданного iPhone 18 Fold в следующем году. По словам Пу, Apple будет использовать комбинацию титана и алюминия для устройства.
В новом для инвесторов сообщении, опубликованном изданием 9to5Mac, Пу пояснил, что металлический каркас iPhone 18 Fold будет изготовлен из гибрида титана и алюминия.
Аналитик не дает никаких дополнительных подробностей по дизайну. Мин-Чи Куо ранее сообщал, что шарнир iPhone 18 Fold будет изготовлен из нержавеющей стали и титана, тогда как корпус будет изготовлен исключительно из титана.
На сегодняшний день Apple использует титан только в iPhone Air. Хотя он также использовался в предыдущих моделях iPhone Pro, в этом году Apple перешла на алюминий в этих устройствах, чтобы улучшить такие вещи как тепловые характеристики.
