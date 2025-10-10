Чего ждать от iPhone 18 Fold Сегодня 03:28 — Фондовый рынок

В новом отчете аналитика Джеффа Пу подробно описано, чего ожидать от долгожданного iPhone 18 Fold в следующем году. По словам Пу, Apple будет использовать комбинацию титана и алюминия для устройства.

изготовлен из гибрида титана и алюминия. В новом для инвесторов сообщении, опубликованном изданием 9to5Mac, Пу пояснил, что металлический каркас iPhone 18 Fold будет

Аналитик не дает никаких дополнительных подробностей по дизайну. Мин-Чи Куо ранее сообщал, что шарнир iPhone 18 Fold будет изготовлен из нержавеющей стали и титана, тогда как корпус будет изготовлен исключительно из титана.

На сегодняшний день Apple использует титан только в iPhone Air. Хотя он также использовался в предыдущих моделях iPhone Pro, в этом году Apple перешла на алюминий в этих устройствах, чтобы улучшить такие вещи как тепловые характеристики.

