Samsung готовит выпуск Galaxy S24 Ultra
Компания Samsung готовится выпустить новый Galaxy S26 Ultra. Один из цветов будет схож с новым iPhone 17 Pro.
Об этом сообщает Phone Arena.
В сети появились вероятные фото будущих смартфонов, один из них будет иметь новый оранжевый цвет, как у iPhone 17 Pro.
В будущих смартфонах также изменится дизайн, в частности, появятся более закругленные углы и выступ камеры, который имеет схожий цвет с телефоном.
Однако инсайдеры не уверены, что именно эти цвета будут представлены в будущем, а оранжевый может заменить черный.
Однако известно это станет во время презентации, которая, скорее всего, состоится уже в январе 2026 года.
Ранее писали, что Samsung активно работает над следующей флагманской линейкой Galaxy S26 и последние утечки указывают на масштабные изменения в сфере мобильной видеографии.
По данным инсайдеров, смартфоны получат поддержку профессиональных видеоинструментов APV (Advanced Pro Video codec) и LUT (Look-Up Table), что позволит компании напрямую бросить вызов Apple и ее iPhone 17 Pro.
