Samsung готовит выпуск Galaxy S24 Ultra

Компания Samsung готовится выпустить новый Galaxy S26 Ultra. Один из цветов будет схож с новым iPhone 17 Pro.

Об этом сообщает Phone Arena.

В сети появились вероятные фото будущих смартфонов, один из них будет иметь новый оранжевый цвет, как у iPhone 17 Pro.

В будущих смартфонах также изменится дизайн, в частности, появятся более закругленные углы и выступ камеры, который имеет схожий цвет с телефоном.

Однако инсайдеры не уверены, что именно эти цвета будут представлены в будущем, а оранжевый может заменить черный.

Однако известно это станет во время презентации, которая, скорее всего, состоится уже в январе 2026 года.

Ранее писали, что Samsung активно работает над следующей флагманской линейкой Galaxy S26 и последние утечки указывают на масштабные изменения в сфере мобильной видеографии.

По данным инсайдеров, смартфоны получат поддержку профессиональных видеоинструментов APV (Advanced Pro Video codec) и LUT (Look-Up Table), что позволит компании напрямую бросить вызов Apple и ее iPhone 17 Pro.

