Нафтогаз получил 3 млрд грн кредита от Ощадбанка для импорта газа

Группа Нафтогаз получила 3 ​​млрд грн кредита от Ощадбанка для импорта газа, потребность во многом вызвана массированными вражескими атаками на газовую инфраструктуру, сообщили в компании в четверг

«Группа Нафтогаз привлекла кредит в размере 3 млрд грн от Ощадбанка. Эти средства будут направлены на закупку импортного природного газа», — сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Он отметил: «Потребность в импорте дополнительных объемов газа вызвана массированными вражескими атаками на объекты газовой инфраструктуры».

«Работаем совместно с украинскими и международными партнерами для привлечения финансовых и других ресурсов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон в условиях российских террористических обстрелов», — отметил Корецкий.

