Польша может просмотреть выплаты «800+» для украинских беженцев — Finance.ua

В Польше рассматривается возможность отмены программы «800+» для украинских беженцев, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка.

Изменения могут лишить тысячи украинских семей важной финансовой поддержки на аренду жилья, питания и других нужд детей.

Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat

Он говорит, что готов к обсуждению возможной отмены выплат для граждан Украины, получивших статус беженцев после начала полномасштабной войны.

Программа «800+» — один из ключевых элементов польской демографической политики. Она предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых (около $220) на каждого ребенка до 18 лет. Первоначально программа была ориентирована на поддержку польских семей, но впоследствии ее распространили и на часть иностранцев, в том числе украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 и получивших официальный статус беженца.

Цель инициативы — стимулировать рождаемость, уменьшить финансовую нагрузку на семьи и повысить уровень жизни семей с детьми. Навроцкий подчеркнул, что демографическая политика Польши должна реализовываться планомерно и логично, а потому не исключил изменений в механизме предоставления помощи.

Президент отметил, что готов обсуждать как полную отмену выплат для иностранцев, так и введение ограничений для тех, кто «не обязательно нуждается» в этой поддержке. В июле представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с начала 2025 года из страны было депортировано около 100 граждан Украины.

Польша — не единственная страна, где заговорили об изменении подхода к помощи украинским беженцам. Накануне лидер немецкой партии ХСС Маркус Зедер предложил прекратить выплачивать украинцам «гражданское пособие» по безработице, заменив его на базовые выплаты для беженцев. Он объяснил свою позицию тем, что уровень поддержки в Германии для украинцев является одним из самых высоких в мире, что, по его мнению, снижает мотивацию трудоустраиваться даже среди людей с высокой квалификацией.

Пока официального решения об отмене «800+» для украинцев нет. Однако заявление президента Навроцкого свидетельствует о том, что тема станет предметом активных политических дискуссий в ближайшие месяцы. Эксперты предполагают, что в случае ограничения или отмены этой программы, украинские семьи могут лишиться значительной части финансовой поддержки.

