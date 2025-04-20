Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым — Finance.ua

Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым Сегодня 11:22 — Мир

Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым

В Польше не нужно зарабатывать миллионы, чтобы окружающие считали вас богатым человеком. В некоторых гминах порог богатства оценивается в несколько тысяч злотых.

Об этом свидетельствует исследование Business Insider Polska.

Специалисты проанализировали данные во всех 2477 гминах страны за октябрь 2024 года.

Порог богатства рассчитали методом немецких экономистов — относительно богатым считается тот, кто получает более 250% местной медианной зарплаты.

Сколько нужно зарабатывать для статуса богатого

Если брать средний показатель по стране, то для «богатсва» одинокому лицу достаточно зарабатывать 12,5 тысячи злотых на руки в месяц, паре — 18,7 тысячи злотых нетто в месяц, семье с одним ребенком — 22,5 тысячи злотых нетто в месяц.

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К примеру, для семьи с четырьмя детьми порог богатства составляет 33 700 злотых на руки в месяц.

Однако зарплаты в Польше достаточно разнятся в зависимости от региона.

Как влияет место проживания

Например, в некоторых гминах чистого дохода в размере 9,3 тысячи злотых в месяц достаточно, чтобы одинокий человек считался состоятельным. В то же время в Варшаве эта зарплата является средней.

Столь существенная разница наблюдается не только между маленькими населенными пунктами и большими городами. Иногда большая разница в доходах фиксируется уже на расстоянии нескольких десятков километров.

Например, в Видеве Любушского воеводства можно быть богатым с зарплатой 9700 злотых, но в Ежмановой (Нижняя Силезия) такой же суммы не хватает даже для того, чтобы называться высшим средним классом.

Авторы исследования отмечают, что понятие богатства относительное и зависит от местного контекста.

Сумма 10 тысяч злотых в большом городе и в маленьком городке — это совершенно разные суммы с точки зрения покупательной способности.

В конце концов богатство зависит не только от суммы на банковском счету, но и от места жительства.

inpoland По материалам:

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