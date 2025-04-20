Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым — Finance.ua

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Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым

Мир
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Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым
Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы вас считали богатым
В Польше не нужно зарабатывать миллионы, чтобы окружающие считали вас богатым человеком. В некоторых гминах порог богатства оценивается в несколько тысяч злотых.
Об этом свидетельствует исследование Business Insider Polska.
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Специалисты проанализировали данные во всех 2477 гминах страны за октябрь 2024 года.
Порог богатства рассчитали методом немецких экономистов — относительно богатым считается тот, кто получает более 250% местной медианной зарплаты.

Сколько нужно зарабатывать для статуса богатого

Если брать средний показатель по стране, то для «богатсва» одинокому лицу достаточно зарабатывать 12,5 тысячи злотых на руки в месяц, паре — 18,7 тысячи злотых нетто в месяц, семье с одним ребенком — 22,5 тысячи злотых нетто в месяц.
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К примеру, для семьи с четырьмя детьми порог богатства составляет 33 700 злотых на руки в месяц.
Однако зарплаты в Польше достаточно разнятся в зависимости от региона.

Как влияет место проживания

Например, в некоторых гминах чистого дохода в размере 9,3 тысячи злотых в месяц достаточно, чтобы одинокий человек считался состоятельным. В то же время в Варшаве эта зарплата является средней.
Столь существенная разница наблюдается не только между маленькими населенными пунктами и большими городами. Иногда большая разница в доходах фиксируется уже на расстоянии нескольких десятков километров.
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Например, в Видеве Любушского воеводства можно быть богатым с зарплатой 9700 злотых, но в Ежмановой (Нижняя Силезия) такой же суммы не хватает даже для того, чтобы называться высшим средним классом.
Авторы исследования отмечают, что понятие богатства относительное и зависит от местного контекста.
Сумма 10 тысяч злотых в большом городе и в маленьком городке — это совершенно разные суммы с точки зрения покупательной способности.
В конце концов богатство зависит не только от суммы на банковском счету, но и от места жительства.
По материалам:
inpoland
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