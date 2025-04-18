В каких городах Польши платят больше всего: статистика — Finance.ua

В каких городах Польши платят больше всего: статистика Сегодня 19:01 — Личные финансы

В каких городах Польши платят больше всего: статистика

Разница между зарплатами в польских воеводских городах составляет несколько тысяч злотых. Где самые высокие зарплаты — рассказал портал inpoland.net.pl

Размер зарплаты в Польше зависит не только от сферы, но и от места жительства. Так что регион также влияет на зарплату.

По данным GUS, в декабре 2024 года самая высокая средняя зарплата брутто была зафиксирована в таких городах:

Краков — 10 678,90 злотых,

Гданьск — 10 640,10 злотых,

Варшава — 10 456,10 злотых.

В этих городах высоко развиты такие отрасли, как ІТ, финансы, топливная промышленность и современные бизнес-услуги.

В следующую тройку городов в рейтинге с высокой зарплатой вошли:

Катовице (9 522,50 злотых),

Вроцлав (9 433,00 злотых),

Познань (9411,70 злотых).

В этих городах большое значение имеют промышленность, услуги и иностранные инвестиции.

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Худшие заработки среди воеводских городов зафиксированы в Кельце (7 365,30 злотых), Белостоке (7 139,20 злотых) и Гожуве-Велькопольском (7 086,10 злотых). В этих городах средние зарплаты ниже средней по стране, размер которой в декабре 2024 года определялся на уровне 8821 злотых брутто. Основными причинами такой ситуации являются сравнительно небольшое количество крупных компаний и ограниченные инвестиции.

Справка Finance.ua:

Польский экономический институт определил, что к среднему классу в Польше относятся те семьи, в которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4449 до 13282 злотых (PIE) или от 4980 до 13282 злотых (OECD);

если посмотреть на зарплаты, которые предлагают украинцам в Польше, то значительная часть украинцев зарабатывает немного выше минимальной заработной платы — 41% получают 30,5−34,9 злотых ($7,91 — $9,05) брутто за час работы;

каждый пятый работодатель платит от 35 до 39,9 злотых ($9,08 — $10,35) брутто за час работы, и только 7% компаний платят более 40 злотых ($10,38) брутто в час.

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