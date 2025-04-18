В каких городах Польши платят больше всего: статистика — Finance.ua
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В каких городах Польши платят больше всего: статистика

Личные финансы
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В каких городах Польши платят больше всего: статистика
В каких городах Польши платят больше всего: статистика
Разница между зарплатами в польских воеводских городах составляет несколько тысяч злотых. Где самые высокие зарплаты — рассказал портал inpoland.net.pl.
Размер зарплаты в Польше зависит не только от сферы, но и от места жительства. Так что регион также влияет на зарплату.
По данным GUS, в декабре 2024 года самая высокая средняя зарплата брутто была зафиксирована в таких городах:
  • Краков — 10 678,90 злотых,
  • Гданьск — 10 640,10 злотых,
  • Варшава — 10 456,10 злотых.
В этих городах высоко развиты такие отрасли, как ІТ, финансы, топливная промышленность и современные бизнес-услуги.
В следующую тройку городов в рейтинге с высокой зарплатой вошли:
  • Катовице (9 522,50 злотых),
  • Вроцлав (9 433,00 злотых),
  • Познань (9411,70 злотых).
В этих городах большое значение имеют промышленность, услуги и иностранные инвестиции.
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Худшие заработки среди воеводских городов зафиксированы в Кельце (7 365,30 злотых), Белостоке (7 139,20 злотых) и Гожуве-Велькопольском (7 086,10 злотых). В этих городах средние зарплаты ниже средней по стране, размер которой в декабре 2024 года определялся на уровне 8821 злотых брутто. Основными причинами такой ситуации являются сравнительно небольшое количество крупных компаний и ограниченные инвестиции.

Справка Finance.ua:

  • Польский экономический институт определил, что к среднему классу в Польше относятся те семьи, в которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4449 до 13282 злотых (PIE) или от 4980 до 13282 злотых (OECD);
  • если посмотреть на зарплаты, которые предлагают украинцам в Польше, то значительная часть украинцев зарабатывает немного выше минимальной заработной платы — 41% получают 30,5−34,9 злотых ($7,91 — $9,05) брутто за час работы;
  • каждый пятый работодатель платит от 35 до 39,9 злотых ($9,08 — $10,35) брутто за час работы, и только 7% компаний платят более 40 злотых ($10,38) брутто в час.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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