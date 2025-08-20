Бесплатное протезирование ветеранов и ветеранок: как подать заявку — Finance.ua

Бесплатное протезирование ветеранов и ветеранок: как подать заявку Сегодня 09:14 — Личные финансы

В Украине действует государственная программа бесплатного протезирования для Защитников и Защитниц. Как ею воспользоваться — рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Шаг 1. Получите заключение:

мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК);

экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности;

врачебно-консультативной комиссии (ВКК);

военно-врачебной комиссии (ВВК).

Получить заключение можно еще на этапе лечения, не дожидаясь установления инвалидности.

Если заключение выдала экспертная команда по оценке повседневного функционирования личности, то оно будет в кабинете на Социальном портале Минсоцполитики.

Есть частные случаи, когда другие документы могут подтвердить потребность в средствах реабилитации, тогда получать заключение не нужно.

Шаг 2. Подайте заявление на протезирование:

через Социальный портал Минсоцполитики — все данные подтянутся автоматически. Ссылки: https://soc.gov.ua/welcome;

в ЦПАУ;

в территориальном отделении Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Ссылки: https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya;

онлайн через электронный кабинет с инвалидностью: ek-cbi.msp.gov.ua. В этом же кабинете впоследствии появится направление на протезирование;

в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения территориального общества;

в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.

Заявление можно подать независимо от места жительства лично, через работника Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью или через социального работника заведения, где вы проходите лечение или реабилитацию.

Шаг 3. После получения направления выберите предприятие.

При необходимости специалисты избранного предприятия снимут все замеры и подберут изделие.

Шаг 4. Получить изделие.

Сделать примерку протезно-ортопедического изделия (с вашего согласия может производиться фото- или видеофиксация процесса);

вас будут учить пользоваться изделием;

вам будут давать рекомендации по уходу и эксплуатации.

При получении изделия вы подписываете акт приема-передачи с предприятием. Государство также оплачивает ремонт и обслуживание.

Какие документы нужны, чтобы получить высокофункциональный протез

Выбрав предприятие, обратитесь к нему с копиями следующих документов:

заключением, подтверждающим потребность в протезировании. Но если есть документ, выданный ВКК или ВВК до 19.12.2024, получать заключение не нужно;

паспорта гражданина Украины;

идентификационного кода;

выписки из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справки об обстоятельствах травмы.

Чтобы получить протез для занятий спортом, дополнительно нужно предоставить:

письмо Минобороны, МВД, Минветеранов, Минмолодежьспорта о подтверждении участия участника боевых действий в спортивных мероприятиях и спортивных соревнованиях;

копии протоколов спортивных мероприятий или соревнований, подтверждающих занятие соответствующим видом или видами спорта.

Сколько государство платит за протезы и реабилитационные средства? Государство возмещает расходы на основе предельных цен. Для ветеранов эти суммы больше втрое (кроме случаев с высокофункциональными протезами).

здесь. Если протез стоит дороже, разницу можно доплатить самостоятельно или с помощью других источников. Перечень цен здесь

