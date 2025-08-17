Ветераны могут получить средства на развитие бизнеса — Finance.ua
Ветераны могут получить средства на развитие бизнеса

Ветераны могут бесплатно присоединиться к учебной программе по предпринимательству и получить до $30 тыс. на развитие бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

О программе

В ведомстве отмечают, что инициатива реализуется Universe Group, Genesis for Ukraine и Бизнес-школой УКУ.
Принять участие в программе могут ветераны вместе с партнерами, у которых есть бизнес-идея, или владельцы действующего бизнеса, планирующие масштабирование.
Участники программы получат обучающие модули от УКУ и Universe Group, наставничество от предпринимателей и топ-менеджеров, нетворкинг и обмен опытом с ветеранскими бизнесами, а также доступ к курсам Бизнес-школы УКУ.
По результатам питчинга бизнес-проектов три команды получат гранты на развитие дела:
  • $30 000 — за первое место;
  • по $10 000 — за второе и третье места.
Зарегистрироваться можно до 15 сентября по ссылке.
Напомним, Кабинет Министров усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.
