Ветераны могут получить средства на развитие бизнеса — Finance.ua

Ветераны могут получить средства на развитие бизнеса Сегодня 18:21 — Личные финансы

Ветераны могут получить средства на развитие бизнеса

Ветераны могут бесплатно присоединиться к учебной программе по предпринимательству и получить до $30 тыс. на развитие бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

О программе

В ведомстве отмечают, что инициатива реализуется Universe Group, Genesis for Ukraine и Бизнес-школой УКУ.

Принять участие в программе могут ветераны вместе с партнерами, у которых есть бизнес-идея, или владельцы действующего бизнеса, планирующие масштабирование.

Участники программы получат обучающие модули от УКУ и Universe Group, наставничество от предпринимателей и топ-менеджеров, нетворкинг и обмен опытом с ветеранскими бизнесами, а также доступ к курсам Бизнес-школы УКУ.

По результатам питчинга бизнес-проектов три команды получат гранты на развитие дела:

$30 000 — за первое место;

по $10 000 — за второе и третье места.

до 15 сентября по Зарегистрироваться можнопо ссылке

Напомним, Кабинет Министров усовершенствовал условия оплаты труда специалистов, сопровождающих ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь минимальная зарплата таких работников составит 25 000 грн, включая надбавки и премии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.