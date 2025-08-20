Цены на кофе арабика подскочили до двухмесячного максимума — Finance.ua
Цены на кофе арабика подскочили до двухмесячного максимума

Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке подскочили до самого высокого уровня за два месяца из-за опасений, что несколько периодов холодной погоды и легких заморозков могут негативно повлиять на производство в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет Укринформ.
Растет обеспокоенность, что нынешний урожай кофе в Бразилии будет ниже ожидаемого из-за неблагоприятных погодных условий, отметил Майкл Макдугалл, аналитик McDougall Global View.
«Речь идет не только о текущем урожае, но и урожае 2026 года, который может быть меньше, поскольку холодная погода уже влечет за собой преждевременное цветение деревьев», — отметил он.
Самый активный контракт поднялся во вторник на 2,6%, продолжив пятидневный рост цен, который является самым длинным с апреля.
Рост цен за последние несколько дней был вызван более низким, чем ожидалось, экспортом из Бразилии. Сообщения о заморозках в минувшие выходные в основных регионах выращивания кофе — Сул-де-Минас и Серрадо — повлекли закрытие коротких позиций, отметил брокер Sucden Financial Ltd Гарри Говард. Он добавил, однако, что рост может потерять импульс, поскольку объемы торгов резко упали за последнюю неделю.
По оценкам Coffee Trading Academy, общий урожай арабики и робусты в Бразилии в сезоне 2025−26 годов составит 63,9 млн мешков по 60 кг, что на 2,1% меньше, чем в 2024 году.
🔊 На Finance.ua появились аудиоверсии новостей. Щелкните на картинке в интересующей вас новости ▶️ и узнайте все самое важное в аудиоформате.
По материалам:
Finance.ua
