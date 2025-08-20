Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: условия, размер и порядок оформления — Finance.ua

Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: условия, размер и порядок оформления
Пенсионный фонд расширил список собственных функций. Теперь фонд может назначать и выплачивать государственную социальную помощь малоимущим семьям.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Помощь малообеспеченным семьям — это государственная социальная поддержка, которая предоставляется семьям, имеющим совокупный доход ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующей семьи. Назначение и выплата государственной социальной помощи малообеспеченным семьям осуществляется в соответствии с Законом Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям“», — сказано в сообщении.
Кто может получить помощь
Право определяется с учетом:
- доходов — среднемесячный доход меньше прожиточного минимума для семьи;
- имущественного положения — семья не совершала покупки более 50 тыс. грн, не имеет депозитов свыше 100 тыс. грн, нескольких авто (младше 15 лет), нескольких квартир или домов;
- занятости — трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу.
Для многодетных семей имущественные ограничения не используются.
Кто входит в состав семьи
- муж, жена и их несовершеннолетние дети;
- дети до 23 лет, обучающиеся по дневной форме и не имеющие собственной семьи;
- совершеннолетние холостяки с инвалидностью I группы или с детства I-II группы;
- нетрудоспособные родители супругов, которые живут вместе и находятся на иждивении.
Какие доходы включаются в совокупный доход семьи
В совокупный доход семьи учитываются, в частности, заработная плата, пенсия, стипендия, определенные виды социальных выплат и пособий.
Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
Алгоритм определения размера помощи
1. Определите состав семьи.
2. Определите прожиточный минимум для семьи:
- выберите прожиточные минимумы для каждого члена семьи:
- определите уровень обеспечения прожиточного минимума:
- Добавьте прожиточные минимумы для всех членов семьи с учетом уровня обеспеченности.
Полученная сумма будет прожиточным минимумом для соответствующей семьи.
3. Рассчитайте среднемесячный совокупный доход семьи:
- определите доходы каждого члена семьи за последние 6 месяцев;
- определите общий доход всех членов семьи за эти 6 месяцев;
- рассчитайте среднемесячный доход поделив общий доход за 6 месяцев на 6.
4. Рассчитайте размер пособия:
- вычтите среднемесячный совокупный доход от прожиточного минимума для соответствующей семьи, рассчитанного с учетом уровня обеспечения.
Разница — это сумма помощи малоимущей семье.
Помощь назначается с месяца обращения на 6 месяцев. Автоматически продлевается еще на 6 месяцев при условии соответствия требованиям.
Какие документы нужны
- заявление;
- декларация о доходах и имущественном положении;
- справка о доходах за 6 месяцев (при необходимости);
- документы о доходах, которые отсутствуют в реестрах;
- удостоверение участника боевых действий (при наличии).
Как подать документы
- лично в сервисный центр ПФУ, органы местного самоуправления или ЦПАУ;
- онлайн через портал/приложение ПФУ, портал «Дія» или соцпортал с КЭП;
- почтой по адресу территориального управления ПФУ.
