Помощь малообеспеченным семьям в 2025 году: условия, размер и порядок оформления — Finance.ua

Пенсионный фонд расширил список собственных функций. Теперь фонд может назначать и выплачивать государственную социальную помощь малоимущим семьям.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«Помощь малообеспеченным семьям — это государственная социальная поддержка, которая предоставляется семьям, имеющим совокупный доход ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующей семьи. Назначение и выплата государственной социальной помощи малообеспеченным семьям осуществляется в соответствии с Законом Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям“», — сказано в сообщении.

Кто может получить помощь

Право определяется с учетом:

доходов — среднемесячный доход меньше прожиточного минимума для семьи;

имущественного положения — семья не совершала покупки более 50 тыс. грн, не имеет депозитов свыше 100 тыс. грн, нескольких авто (младше 15 лет), нескольких квартир или домов;

занятости — трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу.

Для многодетных семей имущественные ограничения не используются.

Кто входит в состав семьи

муж, жена и их несовершеннолетние дети;

дети до 23 лет, обучающиеся по дневной форме и не имеющие собственной семьи;

совершеннолетние холостяки с инвалидностью I группы или с детства I-II группы;

нетрудоспособные родители супругов, которые живут вместе и находятся на иждивении.

Какие доходы включаются в совокупный доход семьи

В совокупный доход семьи учитываются, в частности, заработная плата, пенсия, стипендия, определенные виды социальных выплат и пособий.

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Алгоритм определения размера помощи

1. Определите состав семьи.

2. Определите прожиточный минимум для семьи:

выберите прожиточные минимумы для каждого члена семьи:

— детей младше 6 лет — 2 563 грн;

— детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

— трудоспособных лиц — 3028 грн;

— лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

определите уровень обеспечения прожиточного минимума:

— для трудоспособных лиц — 60%;

— для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 100%;

— для детей — 145% соответствующего прожиточного минимума.

Добавьте прожиточные минимумы для всех членов семьи с учетом уровня обеспеченности.

Полученная сумма будет прожиточным минимумом для соответствующей семьи.

3. Рассчитайте среднемесячный совокупный доход семьи:

определите доходы каждого члена семьи за последние 6 месяцев;

определите общий доход всех членов семьи за эти 6 месяцев;

рассчитайте среднемесячный доход поделив общий доход за 6 месяцев на 6.

4. Рассчитайте размер пособия:

вычтите среднемесячный совокупный доход от прожиточного минимума для соответствующей семьи, рассчитанного с учетом уровня обеспечения.

Разница — это сумма помощи малоимущей семье.

Помощь назначается с месяца обращения на 6 месяцев. Автоматически продлевается еще на 6 месяцев при условии соответствия требованиям.

Какие документы нужны

заявление;

декларация о доходах и имущественном положении;

справка о доходах за 6 месяцев (при необходимости);

документы о доходах, которые отсутствуют в реестрах;

удостоверение участника боевых действий (при наличии).

Как подать документы

лично в сервисный центр ПФУ, органы местного самоуправления или ЦПАУ;

онлайн через портал/приложение ПФУ, портал «Дія» или соцпортал с КЭП;

почтой по адресу территориального управления ПФУ.

