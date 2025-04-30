Единый реестр квалификаций вместо классификатора профессий — президент подписал закон — Finance.ua
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Единый реестр квалификаций вместо классификатора профессий — президент подписал закон

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Единый реестр квалификаций вместо классификатора профессий — президент подписал закон
Единый реестр квалификаций вместо классификатора профессий — президент подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 9630 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании национальной системы квалификаций с учетом потребностей рынка труда».
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает закон

Закон направлен на модернизацию системы профессиональных квалификаций в Украине.
В пояснительной записке отмечено, что документ призван упорядочить действующую систему и создать Единый реестр квалификаций — обновленный Классификатор профессий.
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Для этого планируется объединение Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик, Реестра квалификаций, а также их цифровизация и согласование с другими государственными информационными системами.

Почему это важно

Авторами законопроекта отмечалось, что существующие нормативные документы морально устарели, не отвечают современным технологиям и взаимодействуют между собой. Отдельные реестры ведутся разными учреждениями, что затрудняет их эффективную работу. Поэтому замедляется развитие рынка труда и усложняется реализация функций органов, ответственных за квалификации.

Сроки реализации

Создание Единого реестра квалификаций должно быть завершено в течение одного года с момента вступления в силу закона.
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Напомним, с начала года 8000 украинцев получили ваучеры на обучение за государственные средства и смогут овладеть новой специальностью, актуальной на рынке труда. Государство профинансировало их обучение на 76 млн грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.
Forbes составил перечень из 15 профессий, для которых еще нет точного названия, но за которые уже готовы платить более $100 000 в 2025 году.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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