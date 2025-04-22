Какие профессии сейчас наиболее востребованы — Finance.ua

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Какие профессии сейчас наиболее востребованы

Казна и Политика
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Какие профессии сейчас наиболее востребованы
Какие профессии сейчас наиболее востребованы
Директор Госцентра занятости сообщила, что наиболее востребованными в Украине являются рабочие профессии. Работодатели ищут водителей, строителей, сварщиков и готовы переобучить персонал.
В Украине сейчас наиболее востребованы профессионально-технические направления в профессиях и специальностях.
Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк и подчеркнула, что нужно популяризировать профессионально-техническое образование.
Она подчеркнула, что есть работа для людей с инвалидностью, и Государственный центр занятости готов помогать и подбирать для них работу.
Жовтяк напомнила, что есть программа по обустройству рабочего места для людей с инвалидностью.
«Если работодатель берет на работу человека первой, второй группы инвалидности и обустраивает рабочее место для него — специализированную мебель, турникеты, пандусы и т. д., мы как Государственная служба занятости компенсируем 120 тыс. грн, если у человека первая группа, и 80 тыс. грн, если вторая группа инвалидности. Также под эту программу под эту программу подпадают ветераны, которые демобилизуют и возвращаются на закрепленное рабочее место, если получили инвалидность», — пояснила она.
«Даже по опросу могу сказать, что работодатели повышают заработную плату и готовы (это делать — ред). Безусловно увеличился налог, военный сбор и это тоже не для каждого способствует, но средняя заработная плата по Украине растет, потому что начинается внутренняя конкуренция за кандидата. С одной стороны, это минус, а с другой стороны, это дает возможность поднимать уровень зарплаты для людей», — отметила Жовтяк.
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Кредиты в Украине

По материалам:
УНН
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