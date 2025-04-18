Машинистки, трактористки: сколько женщин обучаются «мужским» профессиям — Finance.ua

Машинистки, трактористки: сколько женщин обучаются «мужским» профессиям Сегодня 17:20 — Личные финансы

Машинистки, трактористки: сколько женщин обучаются «мужским» профессиям

В Службе занятости 72 женщины учатся профессиям, где традиционно преобладали мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

«Все больше украинских компаний по всей Украине приобщаются к экспериментальному проекту Государственной службы занятости, направленному на обучение женщин профессиям, в которых раньше преобладали мужчины», — сказано в сообщении.

Цель инициативы — обеспечение предприятий квалифицированными кадрами и повышение конкурентоспособности женщин на современном рынке труда.

«Благодаря проекту работодатели могут подготовить новых специалисток для сфер, где ощущается нехватка работников, а участницы — получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство после обучения», — говорят в Госслужбе занятости.

С начала действия проекта уже более 70 женщин приступили к обучению. Среди участников программы — работодатели Полтавской, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской и Черкасской областей.

Условия участия

Финансирование обучения в рамках проекта осуществляется за счет Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

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Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, принадлежащими к категории традиционно мужских, среди которых:

водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая;

машинистка крана;

трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и другие.

Как присоединиться к проекту

Работодатель может подать заявку на участие в проекте как онлайн, так и офлайн.

Онлайн-заявка отправляется автоматически в центр занятости через официальный портал. После обработки специалист службы свяжется с работодателем для уточнения деталей.

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Офлайн-обращение возможно в любом ближайшем центре занятости, где можно получить консультацию и оформить заявку напрямую.

Напомним, по данным Конфедерации работодателей Украины, в 2022—2023 гг. компании потеряли более 781 тысячи мужчин: одни уволились, других мобилизовали, а третьи уехали или перевелись на неофициальную работу. При этом женщин ушло с рынка труда почти вдвое больше, чем мужчин — до 1,5 млн. Так, в пятерке наиболее востребованных работ водители грузовых и легковых машин, а также рабочие на производстве и в строительной сфере.

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