Рынок труда и мобилизации. Список мужских специальностей, которых больше всего не хватает бизнесу — Finance.ua

Рынок труда и мобилизации. Список мужских специальностей, которых больше всего не хватает бизнесу Сегодня 17:36 — Личные финансы

Рынок труда и мобилизации. Список мужских специальностей, которых больше всего не хватает бизнесу, Фото: ua.depositphotos.com

Общая мобилизация в Украине оказывает существенное влияние на рынок труда: большинство региональных компаний испытывают дефицит персонала.

Военнообязанных работников набирают в ряды ВСУ, но заменить их достаточно тяжело, ведь рабочей силы в стране не хватало последние 10 лет, пишет Фокус

«По данным Конфедерации работодателей Украины, в 2022—2023 гг. компании потеряли более 781 тысячи мужчин: одни уволились, других мобилизовали, а третьи уехали или перевелись на неофициальную работу. При этом женщин ушло с рынка труда почти вдвое больше, чем мужчин — до 1,5 млн: большинство из них уехали с детьми или потеряли работу после начала активных боевых действий. Рынок труда Украины в целом уменьшился на 2,23 млн человек», — пишет издание.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко рассказал изданию, что если до начала войны официальных налогоплательщиков было 12,3 миллиона, то сейчас — чуть больше 10 миллионов. Но женщины не перекроют дефицит рабочей силы: они не перекрывают даже свои вакансии, не только мужские.

Согласно данным, дефицитные вакансии сложно заполнить женщинами, ведь, прежде всего, Украина теряет мужчин, занятых на производстве, и водителей грузовиков — для таких работ нужна физическая сила.

Так, в пятерке наиболее востребованных работ водители грузовых и легковых машин, а также рабочие на производстве и в строительной сфере.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация также указала на недостатки в вопросах мобилизации и бронирования: там заявили, что многие предприятия не смогли осуществить бронирование из-за продолжительности согласования списков.

В то же время, дополнительная мобилизация по новым нормам может привести к росту количества «зарплат в конвертах», неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций и существенному ухудшению условий ведения бизнеса.

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