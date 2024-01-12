Как женщины учатся «мужским» профессиям, и где могут их заменить — Finance.ua

Как женщины учатся «мужским» профессиям, и где могут их заменить
Дефицит кадров — одна из ключевых тенденций, которая будет влиять на рынок труда в 2024 году.
Об этом Work.ua рассказывает в исследовании.
Одним из способов преодоления дефицита кадров является обучение женщин профессиям, которые раньше считались «мужскими».
Заметим, что юридической основы для разделения профессий по гендеру нет.
Напомним, еще в 2017 году в Украине был отменен список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин.
«В скором времени женщины все больше приобщатся в „нетрадиционные“ отрасли — в энергетику, транспорт и оборонные производства. В целом их станет больше в промышленности, на строительстве и в горнодобывающей отрасли», — говорит министр экономики Юлия Свириденко.
По ее мнению, это особенно заметно во время реконструкции Украины.
Ранее Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023—2025 годы.
Стратегия преследует цель не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан.
«Мы должны помочь женщинам повысить уверенность в том, что они могут занимать руководящие должности, получать высокую оплату за работу, быть экономически независимыми. В свою очередь мужчинам будут предоставлены равные с женщинами возможности совмещать трудовые обязанности с семейными», — пояснила Свириденко.
Напомним, что заработные платы мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин. За последние семь лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4% и сегодня составляет 18,6%. Этот показатель больше, чем во многих странах ЕС.
Справка Finance.ua:
- План реализации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года предусматривает:
- 1. Преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола.
- 2. Совершенствование законодательства о равной оплате труда.
- 3. Создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
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