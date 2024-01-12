Как женщины учатся «мужским» профессиям, и где могут их заменить — Finance.ua

Как женщины учатся «мужским» профессиям, и где могут их заменить Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как женщины учатся «мужским» профессиям, и где могут их заменить

Дефицит кадров — одна из ключевых тенденций, которая будет влиять на рынок труда в 2024 году.

Об этом Work.ua рассказывает в исследовании.

Одним из способов преодоления дефицита кадров является обучение женщин профессиям, которые раньше считались «мужскими».

Заметим, что юридической основы для разделения профессий по гендеру нет.

«В скором времени женщины все больше приобщатся в „нетрадиционные“ отрасли — в энергетику, транспорт и оборонные производства. В целом их станет больше в промышленности, на строительстве и в горнодобывающей отрасли», — говорит министр экономики Юлия Свириденко.

По ее мнению, это особенно заметно во время реконструкции Украины.

Ранее Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023—2025 годы.

Стратегия преследует цель не только осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, но и изменить фундаментальное мировоззрение граждан.

«Мы должны помочь женщинам повысить уверенность в том, что они могут занимать руководящие должности, получать высокую оплату за работу, быть экономически независимыми. В свою очередь мужчинам будут предоставлены равные с женщинами возможности совмещать трудовые обязанности с семейными», — пояснила Свириденко.

Напомним, что заработные платы мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин. За последние семь лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4% и сегодня составляет 18,6%. Этот показатель больше, чем во многих странах ЕС.

Справка Finance.ua:

План реализации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года предусматривает:

1. Преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола.

2. Совершенствование законодательства о равной оплате труда.

3. Создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

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