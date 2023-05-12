Жінки в Україні заробляють на 19% менше за чоловіків — Finance.ua

Жінки в Україні заробляють на 19% менше за чоловіків Сьогодні 11:06 — Особисті фінанси

Жінки в Україні заробляють на 19% менше за чоловіків

Заробітні плати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок. За останні сім років розрив в оплаті скоротився на 7,4%.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації Національної стратегії подолання ґендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.

«За останні сім років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні скоротився на 7,4% і на сьогодні він складає 18,6%. Цей показник є більшим, ніж в багатьох країнах ЄС. І наша мета — змінити ситуацію. Ми сфокусовані на тому, щоб тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці стала стійкою та незворотньою», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці передбачає такі кроки:

Подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі.

Планується провести масштабну інформаційну кампанію для жінок, щоб переконати їх, що вони здатні отримувати більшу винагороду за свою працю.

Також провести просвітницьку кампанію для збільшення обізнаності жінок щодо своїх прав і можливостей, якими вони можуть скористатись, щоб підвищити свій професійний рівень, здобути в короткий строк нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, у тому числі із категорії STEM і відповідно вище оплачувану роботу, започаткувати чи розвивати власний бізнес.

Також пропонується запровадити гендерні аудити та обмін кращими практиками впровадження гендерної рівності на робочому місці.

Вдосконалення законодавства про рівну оплату праці.

Передбачено осучаснити трудове законодавство — в новій редакції Закону «Про працю» вводиться принцип однакової оплати за працю рівної цінності незалежно від статі, що дозволить посилити ефективність судового захисту.

Будуть запроваджені перевірки Держпраці на підставі скарг про дискримінацію в оплаті праці за гендерною ознакою.

Також буде розроблено національну методологію ґендерно-нейтральної оцінки робіт і навчання для інспекторів праці та роботодавців.

Створення умов для зручного поєднання сімейних та професійних обов’язків.

Зокрема, пропонується сприяти створенню та роботі державних та приватних дитячих садочків, підтримувати на державному рівні організації, які займаються дітьми старшого віку.

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Вдосконалити трудове законодавство щодо рівного ставлення до працівників і працівниць із сімейними обов’язками.

Планується запровадити навчальні програми для роботодавців щодо надання працівникам сприяння у поєднанні професійних і сімейних обов’язків.

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