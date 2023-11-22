Шахты Украины впервые в истории нанимают женщин из-за дефицита мужчин, — Reuters — Finance.ua
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Шахты Украины впервые в истории нанимают женщин из-за дефицита мужчин, — Reuters

Энергетика
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Шахты Украины впервые в истории нанимают женщин из-за дефицита мужчин, — Reuters
Шахты Украины впервые в истории нанимают женщин из-за дефицита мужчин, — Reuters, Фото: ua.depositphotos.com
Из-за нехватки мужчин, которые воюют с российскими оккупантами, украинские шахты активно нанимают на тяжелые работы женщин.
Об этом говорится в материале Reuters.
В статье приводится пример угольного предприятия на востоке Украины, которое испытало огромную нехватку персонала после того, как более тысячи работников отправились воевать против вторжения россии.
«Его ответом было разрешить женщинам работать под землей впервые в своей истории. Более сотни поддержали предложение», — говорится в сообщении.
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Из тысячи шахтеров этой шахты и соседнего предприятия-близнеца, которые ушли воевать, 42 были убиты. В ДТЭК отмечают, что около 3 тысяч из 20 тысяч шахтеров сейчас воюют на фронте.
«Хотя некоторые женщины работали на шахтах до войны, правительство запрещало им работать под землей, поскольку считало эту работу слишком физически тяжелой, что действует еще с советских времен. После отмены этого запрета во время войны сейчас на шахтах ДТЭК под землей работают около 400 женщин, хотя это всего 2,5% от общего количества подземных работников», — говорится в статье.
По материалам:
УНІАН
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